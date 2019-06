Special basket, Piacenza Dream Team conferma il primo posto

Special basket, Piacenza conferma il primo posto. Ultima giornata campionato Italiano Nord-Ovest girone CT Special Olympics : Special Basket- Dream Team al primo posto.

Si Tratta del Campionato Italiano Special Basket Nord Ovest (Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria) SOI che vede la partecipazione di DREAM TEAM PIACENZA-CASTORO LEGNANO- TRENTO A- TRENTO B)

In questo campionato organizzato dal SOI (Special Olympics Itali)a) il Dream Team ,che già si era aggiudicato il successo con una giornata di anticipo, si è affermata anche in questa giornata contro I Castoro di Legnano a Senna Comasca e quindi è campione riconfermando il primo posto .

Non facile la partita anche se il Dream non avendo nulla da perdere ha forse sottovalutato un poco la squadra avversaria, ma nulla da togliere al merito del complesso (allenato da Rossi e Fontana) e dei singoli

SPECIAL DREAM TEAM- CASTORO LEGNANO 35-23

Classifica finale

SPECIAL DREAM TEAM 11

TRENTO A 5

TRENTO B 2

CASTORO B LEGNANO 0

Con questa vittoria il Dream completa i tre obiettivi che sin era preposta, arrivando a vincerli tutti e tre: Campionato provinciale Piacenza, Golden Basket Cremona, e Campionato Nord Ovest Soi