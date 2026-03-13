Stabile il mercato all’ingrosso nel Piacentino: leggero rincaro per soia, granoturco, burro e orticoli

Il mercato all’ingrosso piacentino si muove all’insegna della stabilità generale, con alcuni segnali di lieve ripresa in comparti selezionati, come rilevato dalle Commissioni Tecniche riunite nella sala di contrattazione, presso la sede piacentina della Camera di commercio dell’Emilia, il 12 marzo per il relativo aggiornamento dei listini.

Il mercato dei cereali e dei cascami mantiene un andamento complessivamente stazionario, con un carattere attivo per il granoturco nazionale (in aumento di 10,00 euro) con quotazione tra 229,00 e 230,00 euro alla tonnellata.

La soia, registra un aumento di 22,00 euro portandosi tra 440,00 e 445,00 euro alla tonnellata.

Il comparto dei foraggi evidenzia un mercato calmo, con riduzioni di 1,00 euro per tutte le categorie di fieno di prato e di fieno di erba medica.

Per i latticini il mercato risulta stabile per il Grana Padano, mentre il burro mostra un andamento positivo, con aumenti di 15 centesimi, sia per il burro di affioramento, sia per lo zangolato di creme fresche per la burrificazione, che si colloca tra 2,25 e 2,35 euro al chilo.

Il mercato ortofrutticolo ha un andamento per la maggior parte attivo, con lievi incrementi tra 1,00 e 2,00 euro a seconda delle categorie. Il cavolo, verza e cappuccio, segna un incremento di 3,00 euro sul massimo e 2,00 euro sul minimo.

Infine, il mercato dei vini rimane stabile e senza variazioni significative.

In sintesi, il panorama piacentino delinea un quadro di sostanziale stazionarietà con quotazioni prevalentemente invariate, pur in presenza di primi segnali di dinamismo nel comparto delle materie prime agricole.

E’ possibile consultare i listini prezzi completi al link seguente: Piacenza

