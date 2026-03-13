Alta Val Tidone, il giovedì in Comune c’è il Punto Salute: “Assistenza di prossimità per i cittadini”

Sarà aperto tutti i giovedì dalle 8.00 alle ore 12.00 nella sede di Nibbiano del Comune di Alta Val Tidone il nuovo Punto Salute, struttura voluta dall’Amministrazione comunale che permette l’erogazione di prestazioni tramite personale sanitario e consente agli utenti di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa. Il servizio è iniziato ieri, giovedì 12 marzo. “E’ la risposta ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile e capillare a prestazioni che permettono il monitoraggio di parametri utili per il proprio stato di salute” commentano il sindaco Franco Albertini e l’assessore Giovanni Dotti.

Il gestore del Punto Salute è il Comune di Alta Val Tidone, mentre il Responsabile Sanitario sarà, come per il Punto Prelievi – con cui condivide gli stessi locali (piano terra del Municipio di Nibbiano) – il dottor Giorgio Ferrari. L’incarico sarà svolto dalle stesse professioniste del Punto Prelievi, con le medesime modalità e lo stesso rapporto di collaborazione con Comune.

“La volontà dell’Amministrazione di voler attivare negli stessi locali e con lo stesso personale del Punto Prelievi, un Punto Salute – proseguono Albertini e Dotti – è quella di permettere, ai cittadini del Comune, in particolare gli anziani, i disabili e i fragili, la riduzione degli spostamenti e i tempi di attesa, valutando anche la possibilità della prestazione a domicilio”.

L’accesso al Punto Salute avviene su prenotazione, telefonando al Servizio Sociale del Comune (0523.993706-08-10). I cittadini si devono presentare muniti di impegnativa rilasciata dal medico curante oppure da uno specialista. La frequenza del servizio è subordinata al numero e alla tipologia delle prenotazioni.

In questo momento sono disponibili delle gratuità, fino ad esaurimento mentre il costo della prestazione, per i non esenti, sarà calmierato e seguirà il parametro stabilito secondo fasce di reddito I.S.E.E., ma in ogni caso inferiore del 50% rispetto al costo del ticket delle tariffe AUSL.

Le attività previste nel Punto Salute sono: elettrocardiogramma – il referto è trasmesso a un gruppo di medici che entro 30 minuti dall’invio, inoltrano l’esito alla mail del medico curante oppure dello specialista che ha prescritto la prestazione; Holter cardiaco e holter pressorio – l’infermiera posiziona l’apparecchio medicale e invita la persona a presentarsi il giorno successivo per la rimozione. L’infermiera trasmette la rilevazione via mail al gruppo di medici incaricati, i quali entro 48 ore per holter cardiaco e 72 ore per holter pressorio, inviano il referto alla mail del medico prescrivente; Misurazione parametri vitali – nel punto salute è presente un apparecchio elettromedicale che rileva i parametri vitali su consiglio del medico curante – temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e respiratoria.

Al cittadino viene rilasciata la stampa di tutti i valori rilevati e consegnata dal cittadino stesso al proprio medico curante. In presenza di valori non corretti, l’infermiera provvede ad avvisare subito il medico curante.

