Storia dell’Auto Elettrica tra Passato e Futuro, conferenza mercoledì 17 aprile alle 21 al Centro Congressi Galileo.

L’incontro avrà come tema la Mobilità Elettrica dagli albori dei primi novecento fino alle ultimissime scoperte ed applicazioni per il futuro. L’evento, primo nel suo genere ad essere prodotto nella città di Piacenza, ha lo scopo principale di divulgare, sensibilizzare e formare la Società. In particolare verso le nuove frontiere della scienza, le nuove tecnologie applicate alla mobilità individuale e collettiva, ai sistemi di sicurezza e soccorso Tecnico/Sanitario in caso di incidenti. Inoltre la divulgazione riguarda anche l’aspetto della e salvaguardia dell’Ecosistema Planetario

Storia dell’Auto Elettrica tra Passato e Futuro

Mercoledì 17 Aprile 2019 Ore 21.00 – Centro Congressi Galileo. Via Galileo Galilei 3 – Gariga di Podenzano (PC)

Relatore Ing. Mario Bonifacio. Membro della COMMISSIONE ENERGIE ALTERNATIVE.