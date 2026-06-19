Tennistavolo – Record di presenze a Cortemaggiore: 344 iscritti per il Trofeo Quoting 24

Chiusura con il botto per la stagione agonistica 2025-2026 del Tennistavolo Cortemaggiore. Il sodalizio magiostrino propone infatti il sesto torneo nazionale Open/Over della stagione, manifestazione inserita nel calendario agonistico FITeT-CONI e valida per le classifiche individuali federali.

La formula di gara, basata sulle fasce di ranking nazionale, consentirà il confronto tra atleti di ogni categoria: seniores, veterani, giovani e paralimpici, sia in campo maschile che femminile.

Nonostante il periodo avanzato della stagione, ormai alle battute finali, la risposta degli atleti è stata eccezionale. Anzi, contro ogni previsione, il torneo farà registrare un autentico record di partecipazione con ben 344 pongisti iscritti, provenienti da società di 11 regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino. Saranno rappresentate Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Calabria e altre realtà del panorama nazionale.

In palio il prestigioso Trofeo Quoting 24, con un programma particolarmente ricco che vedrà scendere in campo praticamente tutte le fasce di ranking esistenti.

Programma gare

Sabato 20 giugno

Ore 9.00: Over 120 maschile / Over 8 femminile

Ore 9.00: Over 5000 maschile / Over 350 femminile

Ore 13.30: Over 3800 maschile / Over 230 femminile

Ore 15.00: Over 2000 maschile / Over 150 femminile

Domenica 21 giugno

Ore 9.00: Over 1 maschile e Over 1 femminile

Ore 9.00: Over 6200 maschile / Over 450 femminile

Ore 13.30: Over 450 maschile / Over 25 femminile

Ore 15.00: Over 1200 maschile / Over 90 femminile

A dirigere la manifestazione sarà il giudice arbitro Carmine Vitale (Aeronautica Militare), supportato dal numeroso gruppo di tesserati del Tennistavolo Cortemaggiore che ricoprono incarichi federali.

Grande la soddisfazione degli organizzatori. Nessuno avrebbe immaginato che proprio il torneo conclusivo della stagione, tra i sei organizzati dal club piacentino, potesse far registrare il record assoluto di partecipazione. Un risultato che conferma il prestigio acquisito negli anni dalla società e premia il lavoro svolto a livello dirigenziale, tecnico e organizzativo.

Tra i partecipanti desta particolare interesse la folta rappresentanza delle società marchigiane, presenti con numerosi atleti di ottimo livello tecnico.

Ancora una volta, dunque, Cortemaggiore si conferma una delle capitali italiane del tennistavolo, capace di attrarre centinaia di pongisti da tutta la penisola e di chiudere la stagione con numeri da primato.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy