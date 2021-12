Super Green Pass, sondaggio tra i ristoratori piacentini tra favorevoli e contrari – AUDIO

Manca ormai poco a lunedì 6 dicembre, data dell’entrata in vigore del Super Green Pass, ovvero il certificato verde che viene rilasciato in tutto il territorio nazionale, a partire dalla zona bianca, soltanto a chi è vaccinato e chi è guarito. Il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore (potrebbe esserci un’estensione rispetto alla data prevista a seconda dei casi) almeno fino al 15 gennaio 2022. L’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori della super certificazione. Esteso l’obbligo di vaccino al personale scolastico e alle forze dell’ordine.

La limitazione a una parte di cittadini causerà problemi economici? Lo abbiamo chiesto ad alcuni ristoratori piacentini. “Certo che è un danno, ma è l’unico modo per dare una garanzia al cliente – commenta Luca dell’Antica Trattoria Cattivelli – perché chi viene a mangiare al ristorante vuole essere garantito. Noi possiamo solo rispettare le regole”.

Non è d’accordo con il passaggio dal precedente certificato al Super Green Pass Cristian di K0: “E’ un grossissimo problema! I ristoranti che erano pieni per Natale e per le cene aziendali hanno delle perdite. Infatti accade che famiglie e gruppi di amici o colleghi abbiano una persona non vaccinata e quindi si organizzano in un altro modo per il loro momento conviviale”.

“Io sono favorevole – spiega Michele del ristorante La dispensa dei Balocchi – però è chiaro che qualche scompenso ci sarà. Quello che ci auguriamo però è che questo provvedimento sia esteso anche ad altre categorie”.

Scettico Paolo Petrosino del ristorante pizzeria La Mamma: “Il Super Green Pass non ci agevolerà. In particolare in questo periodo delle feste, ma non penso sia questo il problema più grosso. Il problema sorgerà se verranno messe altre restrizioni”

