La Società Gas Sales Piacenza comunica che Aaron Russell è risultato negativo al test molecolare anti-covid 19 ed è tornato ad allenarsi.

“Siamo contenti che l’ultimo controllo effettuato abbia dato esito negativo per il nostro schiacciatore. Arron Russell torna in campo con la voglia di giocare, noi ci stiamo impegnando per garantire la salute di tutti”.