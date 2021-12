Inizia a cadere la neve sul Piacentino: 110 mezzi a disposizione della Provincia – AUDIO

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Inizia a nevicare anche in città. Dopo una prima pioggia iniziata nel corso della notte i primi fiocchi hanno iniziato a cadere anche in pianura. La Provincia ha messo a disposizione 40 mezzi per lo spargimento del sale e 70 mezzi per la pulizia dalla neve.

Le annunciate nevicate in città alla fine non si sono ancora verificate. Questa mattina Piacenza si è svegliata sotto una consueta pioggia battente, iniziata già nella notte. Nevica però in alcune zone della montagna e la Provincia comunque si prepara.

“Anche a elevate altitudini comunque gli accumuli sono estremamente esigui tanto che ancora non abbiamo iniziato i giri di pulizia delle strade. Ieri sera abbiamo trattato tutta la rete stradale provinciale col sale per evitare soprattutto il fenomeno della pioggia gelata”, spiega Davide Marenghi, dirigente della Viabilità per la Provincia di Piacenza.

“Per quanto riguarda la rete stradale provinciale abbiamo a disposizione 40 mezzi per lo spargimento del sale e 70 mezzi per la pulizia dalla neve: sono numerosi ma d’altra parte dobbiamo coprire una rete stradale di 960 chilometri”.