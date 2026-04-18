Insieme per Borgonovo: “Lo streaming del consiglio non funziona, soldi dei borgonovesi buttati”

Era stato presentato come uno dei primi obiettivi di mandato della Giunta Patelli per “garantire il massimo grado consentito di trasparenza e pubblicità delle sedute consiliari”, ma il progetto ‘consiglio comunale in streaming’ a Borgonovo ha funzionato poco e male, tanto da essersi trasformato ben presto in una pubblicazione delle sedute in forma registrata successiva. Ma anche su questo terreno qualcosa non sembra funzionare a detta dei consiglieri comunali di Insieme per Borgonovo che, a tal proposito, annunciano la presentazione di un’interrogazione al Sindaco.

“A oltre venti giorni dall’ultimo consiglio comunale – spiegano Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi – nel giorno in cui abbiamo evidenziato che la registrazione non era ancora stata pubblicata sui canali del Comune, magicamente la vediamo online. Ma questo non sana certo il fatto che un progetto presentato nel 2022 dalla Giunta, oltretutto in altra forma, e già costato circa 28mila euro ai cittadini di Borgonovo tra impianti e assistenza varia, abbia prodotto poco o nulla”.

“Fatta salva la professionalità e l’impegno dei fornitori del servizio – continuano i consiglieri di Insieme per Borgonovo – riteniamo che sia urgente che l’Amministrazione faccia una valutazione sul progetto e prenda atto di aver sperperato in tre anni decine di migliaia di euro dei borgonovesi senza alcun risultato”.

“Come siamo stati abituati in questi anni, Sindaco e Giunta sono molto bravi ad annunciare e molto meno a realizzare le cose nel concreto. Passata la fase di propaganda utile a farsi belli agli occhi dei cittadini ora si lascia che il servizio proceda zoppicando. Per questo chiederemo ufficialmente al Sindaco di valutare il modo in cui migliorare, se possibile, oppure abbandonare il progetto prima di continuare a spendere soldi inutilmente dei borgonovesi”.

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