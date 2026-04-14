Tamponamento a catena in Tangenziale: quattro auto coinvolte, due feriti e traffico in tilt

Incidente nella mattinata lungo la tangenziale sud di Piacenza, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto.
Il sinistro è avvenuto intorno alle 8 in direzione Piacenza Sud, all’altezza di Montale. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dei veicoli.
L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico andato in tilt per diverso tempo.
La polizia stradale si è occupata di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.