Tango protagonista al teatro Duse di Cortemaggiore il 20 gennaio

Con gennaio riparte anche la programmazione al teatro Duse di Cortemaggiore organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione turistica Cortemaggiore. Prima data quindi del 2024 sarà sabato 20 gennaio alle 21.00 con lo spettacolo musicale A(S)PASSO DI TANGO.

A(S)PASSO DI TANGO è un omaggio a una delle danze più passionali di tutti i tempi: il tango. Attraverso le più celebri pagine di autori quali Gardel, Piazzolla, Ginastera, Galliano, verrete trascinati in un vortice di ritmi, suoni e atmosfere irresistibili. Sarete accompagnati lungo questo viaggio musicale dalla straordinaria voce del soprano Monica Mariani accompagnata dal violino e dalla viola di Raffaella Stirpe, dalla fisarmonica di Gian Francesco Amoroso e dal pianoforte di Claudio Tarantola, tre grandissimi professionisti della musica classica italiana.

Ma la musica non sarà la sola protagonista, infatti grazie all’abile direzione del maestro Gian Francesco Amoroso verrà raccontata la storia di questa arte e di come, insieme alla musica che l’accompagna, sia imperniata nel tessuto sociale Argentino e successivamente mondiale.

“Ancora una volta siamo qui ad invitare tutti a partecipare alle attività culturali che il nostro splendido teatro propone, siamo sempre più contenti e conviti delle scelte fatte e che l’eterogeneità dell’offerta possa essere un valore per poter accontentare il maggior numero di persone. La decisione di perseguire qualità e non quantità non è certo tra le più popolari ma siamo certi che il pubblico lo sta apprezzando scegliendoci di volta in volta.”

Il costo del biglietto (10 euro) è stato calmierato e reso popolare per poter garantire a tutti la possibilità di assistere agli spettacoli. Per tutte le informazioni potete rivolgervi al 366.3065722 oppure 393.0329042 mentre la biglietteria è attiva presso la sede dell’Associazione turistica Cortemaggiore in via Boni Brighenti 2/a