Il tennista Jannik Sinner mette all’asta la sua racchetta per aiutare Arturo, bimbo piacentino affetto da una rara patologia

Il tennista Jannik Sinner scende in campo per aiutare Arturo, bimbo di 5 anni affetto dalla sindrome di Gillespie, una rara patologia che non permette al piccolo di parlare e camminare. L’atleta, infatti, donerà la propria racchetta, a cui sono legati numerosi successi, all’associazione Kenzio Bellotti.

Lo aveva fatto anche due anni fa, per sostenere Eitan, il bambino israeliano unico superstite della tragedia del Mottarone: l’asta allora se l’era aggiudicata Alessandro Priori, assessore allo sport di Velletri, con un’offerta superiore ai 1000 euro.

Quest’anno però l’obiettivo è raccogliere molto di più: l’intero ricavato sarà donato ad Arturo, bimbo di 5 anni che vive a Piacenza ma con i nonni a Ghiffa, paese dove è parroco don Angelo Nigro, presidente della Paffoni Fulgor Basket e socio della Akb.

Arturo, attualmente ricoverato a Genova, è affetto dalla sindrome di Gillespie, che non gli permette di camminare e parlare. Il suo fratellino, Alessandro, ha recapitato a Jannik un messaggio di in bocca al lupo prima della semifinale contro la Serbia. E il messaggio è stato decisamente benaugurante.