Politica dell’uguaglianza, Ernesto Maria Ruffini del movimento “Più Uno” a Piacenza il 25 giugno

Ernesto Maria Ruffini, fondatore del movimento civico nazionale “Più Uno”, farà tappa a Piacenza per un incontro pubblico dedicato a “una nuova stagione per la politica dell’uguaglianza”.
L’evento, promosso dal comitato locale, si terrà Giovedì 25 alle ore 19:00 presso gli spazi della Cooperativa Il Germoglio. Al centro dell’iniziativa c’è il progetto culturale e politico di “Più Uno”, un movimento nato dal basso per contrastare la polarizzazione e i populismi attraverso la partecipazione viva dei cittadini.
“Ruffini, già noto per la sua lunga esperienza alla guida dell’Agenzia delle Entrate, promuove un’idea di politica intesa come bene comune, dove al centro tornano l’ascolto, i diritti, il lavoro e l’Europa, con l’obiettivo di allargare e rendere più credibile l’area del centrosinistra. Una buona occasione per ascoltare un protagonista di una nuova fase della politica del nostro Paese”.