Dall’esperienza del progetto “Next Pro” nuove idee per favorire formazione e occupazione qualificata per i giovani

Presentato il progetto “Restare, crescere, intraprendere” a cura di Skill Lab Amministrazione Italia e in particolare del percorso di formazione tecnica contabile professionale “Next Pro” – realizzato in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza -, volto a favorire l’inserimento occupazionale e la formazione qualificata dei giovani.

Il successo del progetto Next Pro (edizione 2025)

Con il progetto Next Pro, Skill Lab Amministrazione Italia ha inteso costruire un collegamento strutturale tra la formazione specialistica e il mercato del lavoro locale, partendo da una constatazione condivisa a livello nazionale: la distanza tra i percorsi di studio e le competenze pratiche richieste quotidianamente da aziende e studi professionali.

I risultati dell’edizione 2025 confermano la validità dell’approccio. A fronte di circa 70 candidature, si sono selezionati 7 giovani partecipanti, che hanno seguito 250 ore di formazione laboratoriale condotta da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in attività, con l’ausilio di software e procedure professionali reali. Il dato più significativo è l’esito occupazionale: tutti i partecipanti sono stati assunti dalle aziende e dagli studi partner al termine del percorso.

Il progetto vede la collaborazione con l’Istituto Cappellari di Ferrara, Infomedia S.r.l. e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza (UGDCEC).

Il Modello Piacenza e le prospettive per il 2026

Per il 2026, l’obiettivo è consolidare e ampliare questa esperienza, trasformando Next Pro in un appuntamento strutturale per il territorio. L’Associazione intende coinvolgere un numero maggiore di giovani e allargare la rete dei partner istituzionali e privati, sviluppando quello che siamo soliti definire il “Modello Piacenza”: un metodo di lavoro condiviso tra istituzioni, professionisti e imprese, finalizzato a trasformare il talento dei giovani in un’occasione di sviluppo per l’intero territorio.

I principali assi di sviluppo previsti per il 2026 riguardano la scalabilità del modello formativo ad altri ambiti tematici (diritto del lavoro, gestione amministrativa, appalti pubblici), il rafforzamento delle sinergie con il sistema universitario locale e il potenziamento dei meccanismi di placement.

Il lancio dell’evento di sistema “Restare, crescere, intraprendere”

In occasione della conferenza stampa odierna, Skill Lab Amministrazione Italia ha annunciato formalmente l’impegno a organizzare un evento di sistema che si articolerà intorno a tre assi tematici di rilevanza istituzionale e territoriale:

accesso dei giovani al lavoro qualificato: analisi del mismatch domanda/offerta, ruolo degli studi professionali come ponte scuola-impresa, prospettive della formazione tecnica superiore (ITS).

valorizzazione e retention dei talenti: ecosistemi professionali, iniziative locali per i giovani, contributo delle competenze giovanili all’economia locale.

politiche territoriali per le professioni: tirocinio professionale evoluto, studi associati e multidisciplinari, incentivi locali all’insediamento dei giovani professionisti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy