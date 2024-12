Tennistavolo – Cortemaggiore chiude il girone d’andata con cinque vittorie su sei

Finisce nel migliore dei modi il girone d’andata dei campionati a squadre per il Tennistavolo Cortemaggiore. Nei sei campionati, la Teco chiude con cinque vittorie e una sola sconfitta (in serie D-2). Il club magiostrino schiera organici pieni di pongisti esperti e quotati seniores, abbinati a giovani promettenti. La Teco chiude in bellezza il campionato di serie B-2 con altre due vittorie: nel girone A, imprendibile Sazonov, Cattoni e Calarco fanno il resto. Squadra imbattuta, nonostante l’assenza di Stefano Ferrini e una girandola di scontri diretti, Cortemaggiore consolida il primato in classifica. Nel girone D netto 5-2 della Teco Mete contro il fanalino di coda Major Italjet Bologna.

I risultati

SERIE B-2 NAZIONALE GIRONE A

TECO CATTINA-MEDIOLANUM LAVIS (TN) 5-2

I TABELLINI

SAZONOV-MOISEEV 3-0 11-6/11-7/11-9

CALARCO-BOSETTI 2-3 11-6/11-13/12-10/10-12/6-11

CATTONI-MICHELON 3-0 11-6/11-4/11-4

SAZONOV-BOSETTI 3-0 11-1/11-2/11-7

CATTONI-MOISEEV 0-3 9-11/7-11/8-11

CALARCO-MICHELON 3-0 11-8/11-8/12-10

CATTONI-BOSETTI 3-1 7-11/11-5/11-7/11-9

CLASSIFICA

1 TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE pt. 14

2 SANTARN BZ 10

3 KLAUS MONTICHIARI 8

4 TREVISO 8

5 VERGATI SARMEOLA PD 6

6 LAVIS MEDIOLANUM 6

7 BRUNETTI CASTEKGOFFREDO MN 4

8 VILLAZZANO BANCA TRENTINO ALTO ADIGE 0

SERIE B-2 NAZIONALE GIRONE D

TECO METE-MAJOR ITALJET (BO) 5-2

I TABELLINI

DERNINI-BINUCCI 3-0 11-3/11-4/11-3

ARMANI – SALICETTI 3-0 11-6/11-9/12-10

MILZA-CASINI 2-3 3-11/11-4/3-11/11-9/5-11

DERNINI-SALICETTI 3-0 11-6/11-6/11-4

MILZA-BINUCCI 3-0 11-7/11-8/11-4

ARMANI-CASINI 0-3 8-11/6-11/5-11

MILZA-SALICETTI 3-0 11-7/11-9/11-8

CLASSIFICA

1 CARRARA pt. 14

2 TECO METE CORTEMAGGIORE 12

3 A&G MARCO POLO BRESCIA 10

4 POVIGLIO RE 8

5 GIARA FERRARA 6

6 TOP SOLID CDR MODENA 4

7 COLOGNOLA AI COLLI VERONA 2

8 MAJOR ITALJET BOLOGNA 0

Le serie regionali

SERIE C-2 REGIONALE

TECO CATTINA – IL SALE PARMA 5-0

CLASSIFICA

1 ARSENAL RE PUNTI 14

2 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE PUNTI 10

3 IL SALE PARMA 6

4 TP MODENA 6

5 AUDAX VERIX 6

6 CDR MODENA 6

7 POVIGLIO 4

8 ESI PIACENZA 0

SERIE D-1 REGIONALE

TECO COSTANTINI-CASEIFICIO LA S.POLO DI TORRILE 5-2

CLASSIFICA

1 FORTITUDO BOLOGNA pt. 12

2 CADELBOSCO RE 12

3 CASTENASO BO 8

4 CASEIFICIO LA S.POLO DI TORRILE 6

5 TECO COSTANTINI CORTEMAGGIORE 6

6 AUDAX OLIO TORRI RE 6

7 CASALGRANDE RE 4

8 VILLA D’ORO MODENA 2

SERIE D-2 REGIONALE

TECO FUMARA-BATTISTINI S.POLO DI TORRILE 4-5

CLASSIFICA

1 FORLINI OPTICA SALSOMAGGIORE pt. 12

2 TECO FUMARA CORTEMAGGIORE 10

3 BATTISTINI S.POLO DI TORRILE 10

4 AUDAX LEADERGRAFICA 6

5 VALNURE 6

6 VITTORINO DA FELTRA PC 6

7 ARSENAL RE 6

8 CASALGRANDE RE 0

SERIE D-3 REGIONALE

TECO DEVOTI-BATTISTINI SPOLO DI TORRILE 5-2

CLASSIFICA

1 TECO DEVOTI CORTEMAGGIORE pt. 12

2 SALSOMAGGIORE 10

3 POVIGLIO RE 8

4 PREMIX RE 6

5 VIRTUS RE 4

6 BATTISTINI PARMA 2

7 ESI PIACENZA 0