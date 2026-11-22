Violenta aggressione nel cuore di Piacenza, nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre. A farne le spese è stato Massimo Bassi, conosciuto come Max, titolare del Panino Gourmet, finito in ospedale dopo essere stato picchiato in piazza Cavalli.

L’episodio si è verificato intorno alle 14,30, quando il commerciante avrebbe seguito un cliente che si era allontanato dal locale senza pagare il conto. Ne sarebbe scaturita una violenta aggressione, al termine della quale Bassi è stato ricoverato in ospedale.

Il presunto aggressore sarebbe una persona già nota per precedenti segnalazioni.

L’accaduto ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i commercianti del centro storico. Confcommercio Piacenza e Vita in Centro hanno espresso solidarietà a Bassi e alla sua famiglia, chiedendo alle istituzioni un rafforzamento dei controlli e un presidio stabile delle forze dell’ordine in piazza Cavalli.

LA NOTA DI CONFCOMMERCIO E VITA IN CENTRO

Le associazioni esprimono affetto e solidarietà al commerciante ricoverato in ospedale dopo il violento pestaggio e chiedono un presidio stabile delle forze dell’ordine in piazza Cavalli: “Inaccettabile che un episodio così grave possa verificarsi in pieno giorno, nel cuore della città”

Aggressione in piazza Cavalli, ricoverato il titolare del Panino Gourmet

Un commerciante vittima di una brutale aggressione in pieno giorno, nel cuore di Piacenza, fino a rendere necessario il ricovero in ospedale. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 novembre, al titolare del Panino Gourmet, Massimo Bassi, conosciuto da tutti come Max, picchiato in piazza Cavalli dopo aver seguito un cliente che si era allontanato dal locale senza pagare il conto.

Un fatto gravissimo che suscita la ferma condanna di Confcommercio Piacenza e dell’associazione Vita in Centro, che esprimono profonda solidarietà e affetto al commerciante e alla sua famiglia, chiedendo al tempo stesso un intervento urgente delle istituzioni per rafforzare la sicurezza nel centro storico.

Gianluca Brugnoli (Vita in Centro): “Vicini a Max e alla sua famiglia”

“Il nostro primo pensiero è per Max, per suo figlio Luca e per tutta la famiglia – dichiara Gianluca Brugnoli, presidente dell’associazione Vita in Centro –. Max è un amico, prima ancora che un collega, una persona conosciuta e stimata da tantissimi piacentini. Sapere che si trova in ospedale dopo essere stato vittima di una violenza così brutale ci addolora profondamente. Vogliamo fargli arrivare tutto il nostro affetto e la vicinanza dei commercianti del centro storico, con la speranza di rivederlo presto nel suo locale. Ma insieme alla solidarietà non possiamo tacere la rabbia e la preoccupazione per quanto accaduto”.

Aggressione alle 14.30, chiesto un presidio fisso delle forze dell’ordine

Brugnoli sottolinea soprattutto le circostanze dell’aggressione, avvenuta in pieno giorno e in una delle zone più frequentate della città.

“Non stiamo parlando di un episodio avvenuto nel cuore della notte, ma di un commerciante picchiato selvaggiamente alle 14,30 circa, in piazza Cavalli. Ieri è successo a Max, domani potrebbe accadere a qualsiasi altro commerciante, dipendente o cittadino. Non possiamo accettare che chi lavora rischi la propria incolumità per una consumazione non pagata o per essersi trovato davanti a una persona violenta. Chiediamo con forza un presidio stabile delle forze dell’ordine in piazza Cavalli, una presenza visibile e continuativa che rappresenti un riferimento per tutti”.

Le preoccupazioni di Vita in Centro sulle precedenti segnalazioni

“C’è poi un altro aspetto che ci preoccupa profondamente – aggiunge Brugnoli –. Secondo quanto ci è stato riferito, l’autore dell’aggressione sarebbe una persona già nota per precedenti segnalazioni. Se questa circostanza fosse confermata, sarebbe ancora più grave. Ci chiediamo come sia possibile che persone già segnalate per comportamenti potenzialmente pericolosi possano continuare a rappresentare una minaccia per chi lavora e frequenta il centro. Non è accettabile dover aspettare che qualcuno finisca in ospedale prima di intervenire”.

Raffaele Chiappa (Confcommercio Piacenza): “La sicurezza dei commercianti deve essere tutelata”

Una richiesta condivisa dal presidente di Confcommercio Piacenza, Raffaele Chiappa, che richiama la necessità di un intervento coordinato delle istituzioni.

“Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto a Max e vogliamo esprimere a lui e alla sua famiglia tutta la solidarietà e l’affetto di Confcommercio. Max e suo figlio Luca sono stati anche tra i protagonisti di una nostra campagna dedicata al commercio di vicinato, con un messaggio che oggi assume un significato ancora più forte: ‘Il negozio di vicinato è un commerciante, è una famiglia’. Dietro ogni attività ci sono persone, storie, sacrifici e legami con la comunità. La loro sicurezza deve essere tutelata“.

Aggressioni ai lavoratori, il riferimento all’episodio all’Esselunga di via Conciliazione

Chiappa richiama anche il recente episodio avvenuto all’Esselunga di via Conciliazione, dove due dipendenti sono rimasti feriti durante un tentativo di furto.

“Sono vicende differenti, ma che pongono un problema comune: la tutela di chi lavora. Non possiamo limitarci a esprimere indignazione ogni volta che si verifica un’aggressione. Occorre intervenire prima, con strumenti di prevenzione adeguati e una presenza più efficace sul territorio. I commercianti continuano a investire, a mantenere aperti negozi e pubblici esercizi, a offrire servizi e a contribuire alla vitalità della città. Hanno diritto a lavorare senza paura“.

Sicurezza nel centro storico, appello a Prefettura, Questura e Comune di Piacenza

Confcommercio e Vita in Centro chiedono quindi a Prefettura, Questura e Comune di Piacenza, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, un impegno comune per rafforzare la sicurezza nel centro storico, a partire dall’istituzione di un presidio stabile delle forze dell’ordine in piazza Cavalli e da controlli più frequenti nelle aree maggiormente esposte a episodi di violenza.

“Siamo consapevoli dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine, ma crediamo che quanto accaduto dimostri la necessità di rafforzare ulteriormente la prevenzione – osserva Chiappa –. Serve una risposta condivisa, che coinvolga anche l’amministrazione comunale per gli aspetti di propria competenza. La sicurezza non può essere affrontata soltanto dopo che si è verificato un episodio grave. È necessario garantire condizioni di tranquillità a chi lavora, ai residenti e a tutte le persone che frequentano il centro”.

Confcommercio e Vita in Centro chiedono interventi concreti e duraturi

Le due associazioni sollecitano un confronto con le istituzioni competenti per individuare interventi concreti e duraturi, evitando che l’attenzione sulla sicurezza si esaurisca con il clamore suscitato dai singoli episodi.

“Adesso, però, il nostro pensiero torna soprattutto a Max – conclude Brugnoli –. Gli siamo vicini con sincero affetto, così come siamo vicini a Luca e a tutta la famiglia. Aspettiamo di rivederlo presto dietro il bancone del Panino Gourmet, con il sorriso con cui ha sempre accolto i suoi clienti”.