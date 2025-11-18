Tennistavolo – Cortemaggiore rompe il ghiaccio in B1: vittoria di carattere 5-3 a Torino

18 Novembre 2025 Redazione Notizie, Sport, Tennistavolo
Occhi puntati sulla Serie B1 nazionale maschile. La squadra, nelle prime tre giornate sempre incerottata e mai al completo, affrontava a Torino un vero banco di prova. A carte scoperte, nel girone più duro del campionato, la prima classifica significativa parla chiaro: torneo già diviso a metà.
L’impressione è che il Cortemaggiore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Ora che l’organico è finalmente al completo, c’è tanto su cui lavorare, ma i segnali sono incoraggianti.

ENJOI TORINO – TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 3-5

Una sfida da montagne russe, con continui ribaltamenti di fronte. Parte forte Calarco, poi i piemontesi ribaltano sfruttando gli svarioni di Sazonov e Conciauro. Ancora Enjoi avanti, ma Sazonov evita di gettare al vento un punto pesantissimo. Infine Conciauro esce dal letargo e piazza due punti decisivi.

Risultati:

  • Casassa – Calarco 2-3
    3-11 / 8-11 / 15-13 / 11-4 / 8-11
  • Cardea – Sazonov 3-1
    7-11 / 11-8 / 19-17 / 11-7
  • Giaia – Conciauro 3-1
    11-6 / 11-7 / 11-3
  • Casassa – Sazonov 2-3
    7-11 / 11-7 / 8-11 / 11-6 / 9-11
  • Giaia – Calarco 3-0
    11-8 / 11-5 / 12-10
  • Cardea – Conciauro 2-3
    8-11 / 13-11 / 12-10 / 4-11 / 3-11
  • Giaia – Sazonov
    7-11 / 5-11 / 1-11 / 8-11 / 12-14
  • Casassa – Conciauro 1-3
    11-5 / 10-12 / 11-8 / 10-12

CLASSIFICA

  1. Tonoli Verzuolo (CN) – 8
  2. CUS Torino – 6
  3. Omet Vigevano – 6
  4. AON Milano – 6
  5. Teco Cattina Cortemaggiore – 2
  6. Enjoi Torino – 2
  7. LML Mondovì (CN) – 2
  8. Villa Romanò (Como) – 0

A&G Marco Polo Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 5-0

Contro la favoritissima e corazzata Marco Polo (Wang Xuelang, cinese; Genchev, forte atleta serbo; e il seconda categoria Moras, pongista di livello superiore), la Teco gioca senza timori. Peccato per i primi due incontri persi al fotofinish, che avrebbero potuto indirizzare diversamente il match.

Risultati:

  • Wang Xuelang – Dernini 3-2
    11-7 / 8-11 / 10-12 / 11-7 / 11-9
  • Moras – Milza 3-2
    11-8 / 5-11 / 10-12 / 11-7 / 11-8
  • Genchev – Armani 3-1
    11-6 / 8-11 / 11-8 / 11-7
  • Moras – Dernini 3-0
    11-7 / 11-8 / 11-7
  • Lancini – Armani 3-0
    11-8 / 11-7 / 11-8

CLASSIFICA

  1. A&G Marco Polo Brescia – 10
  2. Numismatica Poviglio – 8
  3. Altavista Brescia – 4
  4. Teco Mete Cortemaggiore – 4
  5. Open House Brescia – 4
  6. Michele Ripalta (CR) – 2
  7. CUS Bergamo – 2
  8. Battistini Parma – 0

SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE

Erolamiere Modena – Teco Cortemaggiore 5-3

SERIE D1 REGIONALE

Casalgrande – Teco Costantini 4-3

SERIE D2 REGIONALE MASCHILE

Valnure – Teco Devoti 4-3

