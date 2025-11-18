Tennistavolo – Cortemaggiore rompe il ghiaccio in B1: vittoria di carattere 5-3 a Torino

Occhi puntati sulla Serie B1 nazionale maschile. La squadra, nelle prime tre giornate sempre incerottata e mai al completo, affrontava a Torino un vero banco di prova. A carte scoperte, nel girone più duro del campionato, la prima classifica significativa parla chiaro: torneo già diviso a metà.

L’impressione è che il Cortemaggiore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Ora che l’organico è finalmente al completo, c’è tanto su cui lavorare, ma i segnali sono incoraggianti.

ENJOI TORINO – TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 3-5

Una sfida da montagne russe, con continui ribaltamenti di fronte. Parte forte Calarco, poi i piemontesi ribaltano sfruttando gli svarioni di Sazonov e Conciauro. Ancora Enjoi avanti, ma Sazonov evita di gettare al vento un punto pesantissimo. Infine Conciauro esce dal letargo e piazza due punti decisivi.

Risultati:

Casassa – Calarco 2-3

3-11 / 8-11 / 15-13 / 11-4 / 8-11

3-11 / 8-11 / 15-13 / 11-4 / 8-11 Cardea – Sazonov 3-1

7-11 / 11-8 / 19-17 / 11-7

7-11 / 11-8 / 19-17 / 11-7 Giaia – Conciauro 3-1

11-6 / 11-7 / 11-3

11-6 / 11-7 / 11-3 Casassa – Sazonov 2-3

7-11 / 11-7 / 8-11 / 11-6 / 9-11

7-11 / 11-7 / 8-11 / 11-6 / 9-11 Giaia – Calarco 3-0

11-8 / 11-5 / 12-10

11-8 / 11-5 / 12-10 Cardea – Conciauro 2-3

8-11 / 13-11 / 12-10 / 4-11 / 3-11

8-11 / 13-11 / 12-10 / 4-11 / 3-11 Giaia – Sazonov

7-11 / 5-11 / 1-11 / 8-11 / 12-14

7-11 / 5-11 / 1-11 / 8-11 / 12-14 Casassa – Conciauro 1-3

11-5 / 10-12 / 11-8 / 10-12

CLASSIFICA

Tonoli Verzuolo (CN) – 8 CUS Torino – 6 Omet Vigevano – 6 AON Milano – 6 Teco Cattina Cortemaggiore – 2 Enjoi Torino – 2 LML Mondovì (CN) – 2 Villa Romanò (Como) – 0

A&G Marco Polo Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 5-0

Contro la favoritissima e corazzata Marco Polo (Wang Xuelang, cinese; Genchev, forte atleta serbo; e il seconda categoria Moras, pongista di livello superiore), la Teco gioca senza timori. Peccato per i primi due incontri persi al fotofinish, che avrebbero potuto indirizzare diversamente il match.

Risultati:

Wang Xuelang – Dernini 3-2

11-7 / 8-11 / 10-12 / 11-7 / 11-9

11-7 / 8-11 / 10-12 / 11-7 / 11-9 Moras – Milza 3-2

11-8 / 5-11 / 10-12 / 11-7 / 11-8

11-8 / 5-11 / 10-12 / 11-7 / 11-8 Genchev – Armani 3-1

11-6 / 8-11 / 11-8 / 11-7

11-6 / 8-11 / 11-8 / 11-7 Moras – Dernini 3-0

11-7 / 11-8 / 11-7

11-7 / 11-8 / 11-7 Lancini – Armani 3-0

11-8 / 11-7 / 11-8

CLASSIFICA

A&G Marco Polo Brescia – 10 Numismatica Poviglio – 8 Altavista Brescia – 4 Teco Mete Cortemaggiore – 4 Open House Brescia – 4 Michele Ripalta (CR) – 2 CUS Bergamo – 2 Battistini Parma – 0

SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE

Erolamiere Modena – Teco Cortemaggiore 5-3

SERIE D1 REGIONALE

Casalgrande – Teco Costantini 4-3

SERIE D2 REGIONALE MASCHILE

Valnure – Teco Devoti 4-3

