Tennistavolo – Cortemaggiore rompe il ghiaccio in B1: vittoria di carattere 5-3 a Torino

Occhi puntati sulla Serie B1 nazionale maschile. La squadra, nelle prime tre giornate sempre incerottata e mai al completo, affrontava a Torino un vero banco di prova. A carte scoperte, nel girone più duro del campionato, la prima classifica significativa parla chiaro: torneo già diviso a metà.
L’impressione è che il Cortemaggiore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Ora che l’organico è finalmente al completo, c’è tanto su cui lavorare, ma i segnali sono incoraggianti.
ENJOI TORINO – TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 3-5
Una sfida da montagne russe, con continui ribaltamenti di fronte. Parte forte Calarco, poi i piemontesi ribaltano sfruttando gli svarioni di Sazonov e Conciauro. Ancora Enjoi avanti, ma Sazonov evita di gettare al vento un punto pesantissimo. Infine Conciauro esce dal letargo e piazza due punti decisivi.
Risultati:
- Casassa – Calarco 2-3
3-11 / 8-11 / 15-13 / 11-4 / 8-11
- Cardea – Sazonov 3-1
7-11 / 11-8 / 19-17 / 11-7
- Giaia – Conciauro 3-1
11-6 / 11-7 / 11-3
- Casassa – Sazonov 2-3
7-11 / 11-7 / 8-11 / 11-6 / 9-11
- Giaia – Calarco 3-0
11-8 / 11-5 / 12-10
- Cardea – Conciauro 2-3
8-11 / 13-11 / 12-10 / 4-11 / 3-11
- Giaia – Sazonov
7-11 / 5-11 / 1-11 / 8-11 / 12-14
- Casassa – Conciauro 1-3
11-5 / 10-12 / 11-8 / 10-12
CLASSIFICA
- Tonoli Verzuolo (CN) – 8
- CUS Torino – 6
- Omet Vigevano – 6
- AON Milano – 6
- Teco Cattina Cortemaggiore – 2
- Enjoi Torino – 2
- LML Mondovì (CN) – 2
- Villa Romanò (Como) – 0
A&G Marco Polo Brescia – Teco Mete Cortemaggiore 5-0
Contro la favoritissima e corazzata Marco Polo (Wang Xuelang, cinese; Genchev, forte atleta serbo; e il seconda categoria Moras, pongista di livello superiore), la Teco gioca senza timori. Peccato per i primi due incontri persi al fotofinish, che avrebbero potuto indirizzare diversamente il match.
Risultati:
- Wang Xuelang – Dernini 3-2
11-7 / 8-11 / 10-12 / 11-7 / 11-9
- Moras – Milza 3-2
11-8 / 5-11 / 10-12 / 11-7 / 11-8
- Genchev – Armani 3-1
11-6 / 8-11 / 11-8 / 11-7
- Moras – Dernini 3-0
11-7 / 11-8 / 11-7
- Lancini – Armani 3-0
11-8 / 11-7 / 11-8
CLASSIFICA
- A&G Marco Polo Brescia – 10
- Numismatica Poviglio – 8
- Altavista Brescia – 4
- Teco Mete Cortemaggiore – 4
- Open House Brescia – 4
- Michele Ripalta (CR) – 2
- CUS Bergamo – 2
- Battistini Parma – 0
SERIE C1 NAZIONALE MASCHILE
Erolamiere Modena – Teco Cortemaggiore 5-3
SERIE D1 REGIONALE
Casalgrande – Teco Costantini 4-3
SERIE D2 REGIONALE MASCHILE
Valnure – Teco Devoti 4-3