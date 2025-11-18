Gestione unica per Barino, IAT e palazzo Gotico. Maggioranza: “Non è una cessione ai privati”, centrodestra: “Fumo negli occhi”

In consiglio comunale si torna a parlare della futura gestione unica per il Barino, lo IAT e Palazzo Gotico. A breve, infatti, scadrà la concessione del Barino, concessione durata 15 anni, e il Comune di Piacenza punta a intervenire con un nuovo programma da 25 anni: una gestione privata unica per Barino, IAT e Palazzo Gotico. Il tasto più delicato riguarda proprio Palazzo Gotico: centrodestra e anche parte della maggioranza, infatti, temono che questa nuova procedura possa coincidere con una sorta di “privatizzazione” del palazzo. Il sindaco Katia Tarasconi ha tenuto a precisare che il gestore garantirà solo apertura, chiusura e presidio per renderlo visitabile. Ma non si tratta di una cessione ai privati.

Una posizione che in consiglio comunale ha ribadito Salvatore Scafuto, consigliere del Pd:

“Il Salone del Gotico è uno dei luoghi più belli e più rappresentativi della nostra città. Oggi è praticamente sempre chiuso, non per disinteresse né per una scelta precisa, ma perché non abbiamo il personale per garantire un’apertura regolare. Da anni, e non parlo solo nell’ultimo periodo, riusciamo ad aprirlo un weekend al mese, grazie al supporto del Touring Club. Il resto del tempo questo prezioso palazzo rimane chiuso. Questa è la realtà con cui ci dobbiamo confrontare. Vogliamo continuare così o vogliamo aprirlo davvero, Palazzo Gotico? La concessione integrata serve esattamente a questo, a dare continuità di apertura, a presidiare lo spazio quando non ci sono eventi, a far sì che un turista che viene in settimana trovi un luogo vivo e non una porta sbarrata. Tengo a sottolineare anche un altro passaggio, perché su questo si è creato un po’ di confusione, a mio avviso: Palazzo Gotico non viene dato via a nessuno, questo palazzo rimane del comune. Nessuno cede nulla, nessuno cede nulla. Si chiede un servizio, apertura, chiusura, presidio. E questo ci permette finalmente di includere il Gotico nel percorso turistico della città, invece di tenerlo chiuso per 330 giorni all’anno”.

“Secondo punto, lo IAT. Qui dobbiamo essere onesti tra di noi. Con l’investimento attuale, circa 187 mila euro l’anno, facciamo fatica. Altre città vicine mettono sul turismo cifre molto più alte, e non è un caso che riescano a essere più visibili e più organizzate. Portare questa cifra a 270 mila euro significa dare allo IAT gli strumenti minimi per funzionare. Non è un progetto faraonico, è un adeguamento necessario”.

“Riguardo al Barino, invece, credo sia evidente a tutti che così come oggi non valorizza né la piazza né la città. L’idea non è certo quella di toglierlo ai cittadini, anzi l’obiettivo è farlo un luogo accogliente, rappresentativo, capace di raccontare Piacenza anche attraverso ciò che offre. L’accoglienza turistica, uno spazio simbolico come il Gotico e un locale che può diventare una vetrina della città. Non è un’operazione che limita, ma che apre, non sottrae, ma valorizza, non frammenta, ma mette in rete. Per tutti questi motivi considero questo passo, secondo me, logico, utile per dare finalmente a Piacenza un sistema di accoglienza vero, coordinato e all’altezza delle sue potenzialità”.

Secondo il centrodestra, amministrazione e maggioranza stanno cercando solo di confondere le acque. Lo ha sostenuto anche Jonathan Papamarenghi, di Forza Italia.

“Da questa opposizione nessuno terrà chiuso la bocca. Non pensate di venire qui a raccontarci che oggi lo scandalo del Barino sta rovinando la città. Non pensate di venire a impaurire questa opposizione nel momento in cui viene a dire che nessuno sa niente. Se vogliamo venire qui a raccontarci come rilancerete il turismo, beh allora forse dovete pensare prima a quello che state facendo, forse dovete intervenire in modo tale che sulle statistiche d’Italia oggi non salti fuori che Piacenza è al 95° posto su 107 per quanto riguarda il turismo. Ecco perché allora siamo tutti qui a cercare di confrontarci in modo costruttivo, però non siamo qui a farci mettere l’anello in naso da nessuno, non siamo qui a ascoltare certe sceneggiate. Capisco che dal punto di vista comunicativo sia molto comodo cercare di sollevare la polvere, però se serve rispondere rispondiamo”.

