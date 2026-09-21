Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, celebrata la Festività dell’Esaltazione della Santa Croce

Nella serata del 14 settembre ha avuto luogo presso la Caserma Nicolai, sede del 2° Reggimento Genio Pontieri, la funzione religiosa solenne che la Delegazione di Piacenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Funzione presieduta dal Delegato Vicario per l’Emilia Romagna Cav. Uff. Dott. Pietro COPPELLI, ha organizzato in occasione della Festività dell’Esaltazione della Santa Croce.

La funzione

La funzione è stata celebrata presso la storica cappella di Reggimento, recentemente consacrata alla presenza dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. Gian Franco Saba e chiesa giubilare per l’anno 2026 dove lucrare l’indulgenza in occasione del centenario dell’Ordinariato Militare, diocesi a servizio spirituale delle Forze Armate.

Alla santa messa, officiata da S.E.R. Mons. Gianni AMBROSIO, Vescovo emerito di Piacenza-Bobbio e Priore dell’Ordine, coadiuvato dal Priore Vicario don Stefano ANTONELLI, hanno presenziato il Brigadier Generale Daniele DURANTE, Comandante del presidio militare di Piacenza nonché Direttore del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC. Presente anche il Brigadier Generale Roberto CERNUZZI, Direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord e il Col. Daniele PARADISO, Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri, oltre ad un numeroso gruppo di Cavalieri e Dame.

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce è una festività particolarmente cara all’Ordine Costantiniano, in quanto il segno della Croce appartiene alla storia, alla spiritualità e all’identità dello stesso Ordine.

Per tradizione si narra che il 14 settembre del 327 Sant’Elena (madre dell’imperatore Costantino I, al quale sono attribuite le origini dell’Ordine) ritrovò in Terra Santa la vera croce di Gesù. La reliquia sarebbe stata innalzata dal vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all’adorazione del Crocifisso.

Al termine della celebrazione il Delegato Vicario Cav. Uff. Dott. Pietro COPPELLI ha rappresentato ai Cavalieri e Dame intervenuti il programma delle iniziative caritatevoli e culturali che l’Ordine Costantiniano Delegazione di Piacenza avvierà entro la fine dell’anno.