Apericena Omaggio alla Terrazza del Roma presso il Grande Albergo Roma

APERICENA OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi alla Terrazza del Roma, presso il Grande Albergo Roma, per un apericena.

La Terrazza del Roma si raggiunge facilmente in 1 minuto a piedi da P.za Cavalli a Piacenza.

Apericena omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un apericena omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Apericena alla Terrazza del Roma

al 7° piano del Grande Albergo Roma in Via Cittadella

venerdì, sabato o domenica

La Terrazza del Roma presso il GRANDE ALBERGO ROMA – Via Cittadella nel cuore di Piacenza è accessibile a tutti e non solo ai clienti dell’hotel. Prenota allo 0523 323201

Per aggiudicarti la tua cena omaggio invia un WhatsApp con scritto TERRAZZA+ il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Apericena non cumulabile e valida per 1 persona.

Iniziativa valida fino al 15 dicembre 2025.

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario. La telefonata potrebbe arrivare da un numero privato, fisso o cellulare.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Organizzi un evento e vorresti regalare i biglietti omaggio?

Contattaci senza impegno.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy