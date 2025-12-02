Confermate le società partecipate del Comune di Piacenza, le minoranze in consiglio non votano

Confermare le società partecipate senza effettuare operazioni di razionalizzazione. Questo il tema messo ai voti in consiglio comunale dalla giunta, nella persona dell’assessore al Bilancio, Gianluca Ceccarelli. La proposta è passata, non senza critiche da parte delle minoranze. Luigi Rabuffi, di Alternativa per Piacenza, interviene su Iren e lancia un monito: i piacentini non sono limoni da spremere. Per poi comunicare l’astensione dal voto.

“Iren ultimamente si contraddistingue per essere un po’ un bancomat dei comuni, eroga risorse per il consueto stock di sponsorizzazioni. Siamo vicino a Natale, alla fine dell’anno andremo a vedere quante attività andrà a sponsorizzare. Tutte attività con le risorse che evidentemente sottrae ad altre spese e io sono curioso di vedere come va a finire, poi a gennaio faremo i conti. I cittadini non sono limoni da spremere, bisognerà che Iren lo comprenda e che il Comune glielo faccia capire”.

Astenuta anche la Civica Barbieri-Trespidi, come spiega Massimo Trespidi, il quale punta il dito verso Piacenza Expo.

“In un anno Piacenza Expo ha perso un milione di fatturato, in un anno. Io dico, possiamo far finta di niente e cercare tutte le giustificazioni possibili per tenere botta questa situazione? Secondo me no, anche perché quello che è dichiarato è falso. Quando si dice che l’impegno che si era presa la società di migliorare le performance aziendali nelle annualità in cui non era presente Geo Fluid, cioè il 2024, è stato raggiunto. No, non è vero, questo è palesemente falso, perché si è raggiunto il +3% solo perché vi è stata quell’operazione contabile che ha abbassato le aliquote di ammortamento dei mutui”.

Astenuto anche Filiberto Putzu, dei Liberali.

Voto favorevole della maggioranza come spiega Caterina Pagani, di Piacenza Oltre.

“Confermo il sostegno a questa delibera e quindi la continuazione nella partecipazione alle società attualmente partecipate. Ringrazio anche perché la relazione che è stata fatta, che ha accompagnato questa delibera, è una relazione molto trasparente che ci ha permesso di fare dei bei ragionamenti. Quindi do atto che la discussione ha potuto anche accendersi in certi casi perché ci sono stati messi a disposizione tutti gli elementi per farlo. Quindi sostegno e votazione favorevole”.

