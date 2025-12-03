Morte del pitbull Raul, le guardie zoofile di Oipa denunciano i proprietari del cane: “Gravi condotte omissive, chi ha sbagliato paghi”

Morte del pitbull Raul, le guardie zoofile di Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) denunciano i proprietari del cane.

“Per quanto noto dalle informazioni disponibili allo stato attuale, la morte di Raul sarebbe il risultato di gravi condotte omissive, che dovranno essere chiaramente accertate nelle sedi competenti. Chi ha sbagliato paghi, con tutte le conseguenze legali del caso”.

In un appartamento nella zona di via Veneto, Raul era stato trovato immobile e incosciente, di fronte alla portafinestra della cucina, disteso tra sangue ed escrementi. Anche in altre stanze il pavimento era imbrattato di sangue e deiezioni, segno evidente che l’agonia del povero cane si è protratta per diverso tempo, prima del collasso.

Trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria, Raul è apparso subito in condizioni critiche; è emerso in seguito che era soggetto a cluster di crisi epilettiche mai approfondite come si sarebbe dovuto fare. Nonostante il ricovero e le terapie d’urgenza, per Raul non c’è stato niente da fare, ed è morto poco dopo.