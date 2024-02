Tomato world 2024: il presente e il futuro del pomodoro da industria il 15 e 16 febbraio a Piacenza, sarà inaugurato dal Ministro Lollobrigida

Tomato World 2024, sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ad inaugurare, giovedì 15 febbraio a Piacenza Expo, l’edizione 2024 di TOMATO WORLD, la più importante e qualificata mostra-convegno nazionale dedicata al comparto del pomodoro da industria.

Giunta alla sua dodicesima edizione, Tomato World – presentata oggi in conferenza stampa presso la sede della Provincia di Piacenza – farà luce anche quest’anno sulle principali tematiche legate agli aspetti colturali, produttivi e industriali dell’oro rosso, grazie alla ricca programmazione convegnistica messa a punto da Piacenza Expo, organizzatrice dell’evento in sinergia con le principali Associazioni di produttori e di categoria del mondo agricolo.

“Siamo lieti – ha detto in apertura di conferenza la Vicepresidente della Provincia, Patrizia Calza – di ospitare presso il nostro ente la presentazione di questa mostra-convegno che sottolinea l’importanza del nostro territorio in questo comparto del mondo agricolo. Una manifestazione in continua crescita a sottolineare il crescente interesse rivestito da questo settore produttivo”.

Importanza di Tomato World sottolineata dal Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, con la presenza del Ministro Lollobrigida. “Insieme al Ministro, che giovedì mattina parteciperà al convegno inaugurale – ha detto Cavalli – ci sarà anche il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, due presenza istituzionali che testimoniano l’importanza di questa mostra-convegno che quest’anno vanta numeri da record: ci saranno trenta espositori, più del doppio rispetto alla precedente edizione, e abbiamo già visitatori professionali preregistrati provenienti da quarantacinque diverse province italiane. Un evento specialistico di alto profilo tecnico, che proprio per i suoi aspetti qualitativi richiama l’attenzione e sa coinvolgere tutta la filiera legata al pomodoro da industria”.

Presenti in conferenza stampa, a rappresentare il mondo produttivo, il Presidente di AINPO, Filippo Arata, e il Presidente di ASIPO, Pier Luigi Arata, due realtà delle filiera del pomodoro da industria che collaborano da tempo con Piacenza Expo per l’organizzazione di questo evento.

“Attraverso Tomato Word – ha puntualizzato Filippo Arata – Piacenza Expo offre un concreto contributo alla crescita di questo strategico comparto del mondo agricolo italiano. Un qualificato momento di confronto tra produttori, trasformatori, mondo politico e istituzionale. Ci sono punti fermi da ribadire e da rafforzare ma anche problemi da risolvere, come eccessive imposizioni normative che prevaricano la logica ambientalista, e in quest’ottica accogliamo con grande favore la presenza del Ministro Lollobrigida”.

“Il nostro settore – ha aggiunto Pier Luigi Arata Presidente Asipo – sta diventando sempre più attrattivo e di grande interesse come dimostrano anche alcune recenti acquisizioni industriali da parte di fondi finanziari internazionali. Tomato Word sarà l’occasione giusta per analizzare e approfondire tematiche di strettissima attualità legate al nostro settore che porta il marchio “Made in Italy”, una garanzia di eccellenza che lo colloca qualitativamente al di sopra rispetto a quello di altri Paesi in cui i costi di produzione e di trasformazione sono ovviamente più bassi”.

Tematiche d’attualità relative al comparto del pomodoro da industria, ma anche spunti d’interesse per il futuro dell’agricoltura.

“Accanto alla ricca sessione convegnistica che abbiamo programmato – ha concluso il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – ci sarà spazio anche per l’innovazione grazie alla sezione “Future Farm”. Ci saranno dieci strartup provenienti da varie parti d’Italia che proporranno progetti innovativi all’insegna della tecnologia, della sostenibilità, della gestione delle risorse idriche e delle agroenergie, temi attuali che rappresentano anche il futuro della nostra agricoltura”.