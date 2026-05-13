Torna anche nel 2026 TempEstiva – Festival in Val Trebbia dal 26 maggio

Torna anche nel 2026 TempEstiva – Festival in Val Trebbia, la rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’associazione Trebbiashire, che nei mesi estivi porterà sul territorio alcuni tra i più apprezzati autori del panorama letterario italiano.

Tre gli appuntamenti in calendario, ospitati in luoghi suggestivi della vallata, dove la letteratura incontra il paesaggio, valorizzando al contempo il patrimonio storico e ambientale della Val Trebbia.

«Apriremo TempEstiva 2026 sabato 23 maggio al Croara Country Club con Marcello Fois, autore di grande rilievo nel panorama italiano, che presenterà “L’immensa distrazione”, in un dialogo arricchito anche dalla collaborazione con la Galleria delle Visioni e dall’intervento dell’artista Alessandro Tofanelli, autore della copertina – spiega Elisa Salin, Direttrice artistica di Trebbiashire e di TempEstiva –. Proseguiremo giovedì 23 luglio nel Borgo di Rivalta, che entra per la prima volta nel circuito del festival, con Stefania Auci, per approfondire il legame tra la sua narrazione e il territorio, con curiosità riferite alla nota saga dei Florio. Concluderemo infine sabato 5 settembre in Piazza Roma a Gazzola con Alice Basso, autrice molto apprezzata anche dal pubblico giovane, con un incontro dedicato alla narrativa contemporanea e alla sua capacità di parlare a generazioni diverse».

«TempEstiva si conferma un’occasione di incontro capace di unire qualità culturale e valorizzazione del territorio – sottolinea Maria Rattotti, Assessore del Comune di Gazzola –. Siamo alla quinta edizione di un festival che cresce anno dopo anno, coinvolgendo scrittori e scrittrici poliedrici, in grado di intercettare pubblici diversi, dagli adulti ai più giovani. L’ingresso del Borgo di Rivalta nel programma rappresenta inoltre un’importante novità».

«TempEstiva nasce anche grazie alla rete di collaborazioni costruita sul territorio – evidenzia Arianna Razza, Consigliera del Comune di Gazzola –. Un ringraziamento va a Trebbiashire, alla Libreria Fahrenheit 451, alla Galleria delle Visioni, al Croara Country Club e alla famiglia Zanardi Landi per l’ospitalità, oltre che agli uffici comunali e alla Biblioteca. Il festival vuole avvicinare sempre più cittadini e visitatori alla lettura, attraverso incontri diretti con gli autori e format accessibili e coinvolgenti. Emblematico, in questo senso, è il caso di Alice Basso, suggerita proprio da una lettrice della nostra biblioteca».

Informazioni

Ingresso gratuito. Sono gradite per ragioni organizzative le prenotazioni per i posti a sedere consultando le pagine social del Comune di Gazzola, Trebbiashire o il sito di Event Brite

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