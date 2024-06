Tour de France, il Comune si prepara al primo luglio: in campo 140 volontari e oltre cento agenti di polizia locale – AUDIO

Tour de France, tutto pronto per la tappa piacentina del primo luglio.

“Lo sforzo è stato sovrumano, continuo a dire che dopo aver fatto questa possiamo affrontare qualsiasi cosa“, dice il sindaco Katia Tarasconi.

“Davvero devo ringraziare le forze dell’ordine, gli uffici che hanno fatto uno sforzo incredibile, i volontari, tutti coloro che hanno veramente lavorato affinché questo evento si potesse svolgere. La parte ovviamente bella sarà la giornata del 1° luglio, con il villaggio e con i ciclisti che attraverseranno le strade della nostra città, ma la parte più importante, quella che rimarrà alla città, è il fatto che più di 80 televisioni di tutto il mondo pronunceranno il nome “Piacenza”, si faranno vedere le nostre bellezze e questo farà conoscere la nostra città a tantissime persone che altrimenti non saprebbero neanche che noi esistiamo”.

“Il valore aggiunto di questa manifestazione è proprio essere presenti in occasione del terzo evento sportivo più visto al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Quindi un evento molto importante per la città. Gli organizzatori del Tour de France ci hanno fatto i complimenti”.

LA TAPPA IN NUMERI

Nel ribadire il ringraziamento a tutte le persone e le diverse realtà impegnate per l’organizzazione, l’allestimento e la buona riuscita dell’evento, la sindaca Katia Tarasconi – affiancata dagli assessori Bongiorni, Dadati e Fornasari, dal direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa, dal comandante Mirko Mussi e dall’ispettore Gianluca Sugamele della Polizia Locale – ha ricordato che saranno attivati 92 agenti della Polizia Locale su strada e 6 agenti in sala radio.

Si aggiunge il personale delle Forze dell’ordine e di sicurezza, grazie al supporto garantito da Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché 42 operatori di Polizia Locale provenienti da altre Amministrazioni:

Caorso

Cadeo,

Unione Valnure Valchero

Soragna

Medesano

Fornovo

Salsomaggiore Terme e Noceto dal Parmense

Comune di Parma; Reggio Emilia, Unione Bassa Reggiana e Unione Pianura Reggiana

Comuni di Modena, Formigine e Unione Terre d’Argine

Quaranta dipendenti comunali coinvolti

Sono 40 i dipendenti comunali coinvolti a vario titolo in attività di supporto alla manifestazione e 140 i volontari che garantiranno il proprio supporto (Alpini, Protezione Civile, Vigili del Fuoco in pensione, referenti dei gruppi di vicinato, Movimento Scout Agesci, ex dipendenti comunali).Altre cifre significative nel dare la misura della complessità organizzativa: 2000 bottigliette d’acqua acquistate per supportare volontari e personale; 3 km di transenne da posizionare lungo il percorso a tutela della sicurezza; 30 bagni chimici; 300 divieti di sosta da collocare.

Con riferimento alle necessarie restrizioni alla viabilità, la sindaca Tarasconi ha ricordato che il sito www.comune.piacenza.it/tdf e i canali social dell’ente, così come la App Municipium, sono a disposizione per consultare tutte le informazioni utili alla cittadinanza e ai visitatori. Capillare anche l’attività di distribuzione dei volantini informativi porta a porta da parte della Polizia Locale, che in questi giorni sta provvedendo anche alla diffusione del pieghevole che racchiude le notizie viabilistiche e l’offerta culturale della giornata.

Nel richiamare anche la necessaria chiusura al pubblico – perché difficilmente raggiungibili il 1° luglio – degli uffici comunali e della biblioteca Passerini Landi (restano comunque garantiti i servizi essenziali e l’apertura, nei consueti orari, delle sedi bibliotecarie decentrate), la sindaca ha ringraziato sin d’ora anche i residenti del centro storico e di tutte le zone che verranno attraversate dalla carovana del Tour, confidando nella massima collaborazione e nel rispetto del lavoro preparatorio, di coordinamento e messa in sicurezza che inizierà già nel fine settimana.