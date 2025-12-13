Traffico internazionale di Fentanyl, piacentino condannato a tredici anni di carcere

Giancarlo Miserotti, piacentino coinvolto in una vicenda giudiziaria emersa nel 2023, è stato condannato in primo grado a 13 anni di reclusione e a una multa di 180mila euro. Processato con rito abbreviato, era accusato di traffico internazionale di stupefacenti e di contraffazione e spendita di monete false. Il pubblico ministero Matteo Centini aveva chiesto una condanna a 17 anni e 130mila euro di multa per la maggior parte dei capi d’imputazione.

L’uomo era finito in manette al termine di una maxi operazione che ha visto collaborare la guardia di finanza piacentina con la DEA (Drug Enforcement Administration) dello stato dell’Ohio.

Un’operazione che gettò luce su una rete criminosa apparentemente incentrata intorno alla figura del piacentino Gian Carlo Miserotti, 51enne piacentino con precedenti per falsificazione di moneta, specialità che lo aveva portato in passato addirittura a essere protagonista di un servizio delle Iene, su Italia Uno. In sostanza, secondo l’accusa, Miserotti per diverso tempo avrebbe portato avanti due filoni criminali. Da una parte falsificava banconote, dall’altra esportava Fentanyl negli Stati Uniti. Le novità inerenti a questo caso riguardano la falsificazione di banconote.

