Anche quest’anno la musica diventa un ponte di vicinanza e umanità nei luoghi della cura. Dal 15 al 22 dicembre torna “Note di Natale – Melodie per celebrare insieme la magia delle feste”, il ciclo di concerti promosso dall’Azienda Usl di Piacenza negli ospedali del territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Amici della Lirica di Piacenza, la Scuola di Musica M. Mangia di Fiorenzuola e l’associazione MusicaFacendo di Bobbio, e con il coinvolgimento dei Comuni, propone quattro appuntamenti musicali negli ospedali di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Piacenza e Bobbio.

Dal 15 al 22 dicembre torna “Note di Natale” con l’Usl di Piacenza

I concerti sono pensati come un dono simbolico e concreto rivolto a pazienti, familiari e professionisti sanitari, per offrire un momento di serenità, condivisione e bellezza durante il periodo natalizio.

«Con “Note di Natale” – sottolinea il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi – vogliamo ribadire che la cura non è fatta solo di terapie e trattamenti, ma anche di attenzione al benessere emotivo delle persone. La musica ha la capacità di creare vicinanza, alleviare le tensioni e rendere l’ospedale un luogo più accogliente e umano, soprattutto nei momenti più delicati».

Il progetto si inserisce in una visione di sanità che guarda alla persona nella sua interezza, valorizzando la collaborazione con le realtà culturali e musicali del territorio come parte integrante del prendersi cura.

Il programma

Lunedì 15 dicembre – ore 11

Armonie sotto l’albero

Ospedale di Castel San Giovanni – Sala CEI

Un viaggio musicale con Stefano Bozzini (fisarmonica) e Leonardo Colonna (contrabbasso) per celebrare la magia del Natale.

Mercoledì 17 dicembre – ore 16.30

Voci di Natale

Ospedale di Fiorenzuola d’Arda – Sala polivalente, piano terra blocco B

Le giovani promesse della Scuola comunale di musica M. Mangia di Fiorenzuola riscaldano l’atmosfera delle feste.

Venerdì 19 dicembre – ore 17

Stelle sonanti – Stella cometa

Ospedale di Piacenza – Primo piano Polichirurgico, spazio OspedArte

Il Coro Gospel IncontraCanto, diretto dal maestro Massimo Mazza, con Francesco Degli Antoni al pianoforte, per un augurio che nasce dall’anima.

Lunedì 22 dicembre – ore 11.30

Note di stelle

Ospedale di Bobbio – Sala riunioni, IV piano

Un momento di musica che illumina il cuore nel periodo più magico dell’anno, con Giuseppe Ippolito (chitarra), docente della scuola MusicaFacendo di Bobbio, in duo con Susy Renzi (voce).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy