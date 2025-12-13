Dal 15 al 22 dicembre torna “Note di Natale” con l’Usl di Piacenza

Anche quest’anno la musica diventa un ponte di vicinanza e umanità nei luoghi della cura. Dal 15 al 22 dicembre torna “Note di Natale – Melodie per celebrare insieme la magia delle feste”, il ciclo di concerti promosso dall’Azienda Usl di Piacenza negli ospedali del territorio.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Amici della Lirica di Piacenza, la Scuola di Musica M. Mangia di Fiorenzuola e l’associazione MusicaFacendo di Bobbio, e con il coinvolgimento dei Comuni, propone quattro appuntamenti musicali negli ospedali di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Piacenza e Bobbio.
I concerti sono pensati come un dono simbolico e concreto rivolto a pazienti, familiari e professionisti sanitari, per offrire un momento di serenità, condivisione e bellezza durante il periodo natalizio.
«Con “Note di Natale” – sottolinea il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi – vogliamo ribadire che la cura non è fatta solo di terapie e trattamenti, ma anche di attenzione al benessere emotivo delle persone. La musica ha la capacità di creare vicinanza, alleviare le tensioni e rendere l’ospedale un luogo più accogliente e umano, soprattutto nei momenti più delicati».
Il progetto si inserisce in una visione di sanità che guarda alla persona nella sua interezza, valorizzando la collaborazione con le realtà culturali e musicali del territorio come parte integrante del prendersi cura.
Il programma
Lunedì 15 dicembre – ore 11
Armonie sotto l’albero
Ospedale di Castel San Giovanni – Sala CEI
Un viaggio musicale con Stefano Bozzini (fisarmonica) e Leonardo Colonna (contrabbasso) per celebrare la magia del Natale.
Mercoledì 17 dicembre – ore 16.30
Voci di Natale
Ospedale di Fiorenzuola d’Arda – Sala polivalente, piano terra blocco B
Le giovani promesse della Scuola comunale di musica M. Mangia di Fiorenzuola riscaldano l’atmosfera delle feste.
Venerdì 19 dicembre – ore 17
Stelle sonanti – Stella cometa
Ospedale di Piacenza – Primo piano Polichirurgico, spazio OspedArte
Il Coro Gospel IncontraCanto, diretto dal maestro Massimo Mazza, con Francesco Degli Antoni al pianoforte, per un augurio che nasce dall’anima.
Lunedì 22 dicembre – ore 11.30
Note di stelle
Ospedale di Bobbio – Sala riunioni, IV piano
Un momento di musica che illumina il cuore nel periodo più magico dell’anno, con Giuseppe Ippolito (chitarra), docente della scuola MusicaFacendo di Bobbio, in duo con Susy Renzi (voce).