Tragedia sul lavoro a San Nicolò, Cgil: “Ora fare chiarezza sulle condizioni di lavoro e sulla catena degli appalti”

“Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la morte del lavoratore che questa mattina ha perso la vita a San Nicolò, nel comune di Rottofreno. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi va tutta la nostra vicinanza. Dietro ogni morte sul lavoro c’è una persona, una vita spezzata, un dolore che investe un’intera comunità”.

È quanto dichiarano Marco Efori, segretario generale della FILCTEM CGIL di Piacenza, Alberto Gorra, segretario generale Fp Cgil Piacenza e Ivo Bussacchini, segretario generale della CGIL di Piacenza, dopo l’infortunio mortale avvenuto questa mattina in via Harris.

Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore era impegnato nella lettura dei contatori dell’acqua, all’interno di un pozzetto in corrispondenza di un accesso carrabile, quando è stato investito da un’automobile.

La Cgil: “Fare piena luce sulle condizioni di sicurezza”

“Le indagini sono in corso e spetta agli organi competenti accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. Occorre fare piena luce sulle condizioni in cui si stava svolgendo l’attività, sulle procedure previste e sulle misure adottate per proteggere il lavoratore rispetto al passaggio dei veicoli”.

Appalti Iren, i sindacati chiedono chiarimenti sulla catena degli affidamenti

“Dalle prime informazioni, l’attività risulterebbe riconducibile a un servizio esternalizzato nell’ambito degli affidamenti di Iren. Chiediamo al gruppo di chiarire l’intera catena degli appalti e degli eventuali subappalti, l’inquadramento contrattuale del lavoratore e come fossero organizzati e verificati gli interventi in sicurezza”.

Esternalizzazioni e sicurezza sul lavoro, le preoccupazioni di Filctem, Fp e Cgil

Per Efori, Gorra e Bussacchini, “senza anticipare conclusioni su questa tragedia, esiste un tema generale che poniamo da tempo: il ricorso esteso alle esternalizzazioni e la frammentazione del lavoro richiedono un controllo effettivo delle condizioni in cui operano tutte le persone coinvolte. La precarietà del lavoro non deve diventare precarietà delle tutele e della sicurezza. Le società che gestiscono servizi essenziali devono mettere al centro la qualità del servizio e la protezione di chi lo assicura ogni giorno: gli obiettivi di bilancio non possono prevalere su questa missione”.

Sciopero Iren del 4 dicembre, tra i temi anche la sicurezza negli appalti

“Anche la sicurezza sul lavoro nella catena degli appalti è tra i temi della vertenza per la quale è già stato proclamato lo sciopero unitario del gruppo Iren del 4 dicembre, che coinvolgerà Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Genova e Torino. Chiediamo risposte concrete: chi lavora deve poter contare su condizioni di sicurezza effettive, qualunque sia l’impresa da cui dipende”.

Le RSU Iren di Fp e Filctem esprimono cordoglio e vicinanza per la morte di Marco Carini a San Nicolò

Le RSU Iren esprimono il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, ai familiari e ai colleghi di Marco Carini, che mercoledì 4 novembre ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro.

Una persona che esce di casa per andare al lavoro non può non farvi ritorno. Di fronte a una tragedia di questa gravità, il dolore è profondo e condiviso da tutte le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo. Ci stringiamo attorno alla famiglia e a quanti hanno condiviso con Marco il lavoro di ogni giorno, e restiamo a disposizione per ogni forma di sostegno.

Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto con rapidità e rigore, e chiediamo all’azienda la massima collaborazione. È l’impegno di tutti evitare che tragedie simili possano ripetersi. Nessun lavoratore deve rischiare la vita per svolgere il proprio mestiere.