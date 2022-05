Tragico schianto alle porte di Alseno, moto contro un’auto: un morto e una donna ferita gravemente

Tragico incidente questa mattina ad Alseno, una moto si schianta contro un’auto: un morto e un ferito grave. I fatti sono accaduti poco dopo le 9. Secondo una prima ricostruzione pare che una moto con in sella un uomo di 55 anni e una donna stesse viaggiando lungo la via Emilia Parmense in direzione di Fidenza. A un certo punto i due centauri si sono schiantati contro una Fiat Panda condotta da un uomo di 76 anni. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. Purtroppo, per il 55enne non c’era già più nulla da fare. Molto gravi anche le ferite riportate dalla donna condotta in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Illeso il conducente della Panda.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola che hanno raccolto alcune testimonianze e stanno cercando ora di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Panda si sia immessa nella via Emilia dopo una sosta a un distributore. Forse proprio in quel frangente la moto si sarebbe schiantata contro la fiancata della vettura.