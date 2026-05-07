Placentia Half Marathon e solidarietà, anche Africa Mission alla camminata delle associazioni

Come è tradizione, anche quest’anno Africa Mission Cooperation and Development ets aderisce alla Camminata delle associazioni organizzata a Piacenza domenica 10 maggio nell’ambito della Placentia Half Marathon. La manifestazione, che ha come tema “Liberi di Muoverci” vede il Movimento fondato da don Vittorione affiancarsi alla scuola primaria di San Lazzaro che aderisce partecipando alla Minimaratona Pedibus.

29^ PLACENTIA HALF MARATHON 2026

Domenica 10 maggio dalle 09:00 in diretta su RADIO SOUND (Fm 94.6)

Dal 5 al 9 maggio alle 13:30 “Aspettando l’half Maraton”, notizie, curiosità e anticipazioni.

In collaborazione con:

Il ritrovo è alle 9 sul Pubblico Passeggio all’angolo con via Alberici: alle 9:40 circa arriveranno i primi atleti e dopo circa 10 minuti – quando saranno passati tutti – il corteo potrà partire per arrivare, attraversando piazza Duomo e piazza Cavalli, all’interno dell’Arena Daturi. Come sempre a fare da apripista sarà la Banda Ponchielli di Piacenza.

Tornando invece alla partecipazione di Africa Missione della San Lazzaro, il legame profondo che da oltre dieci anni unisce gli alunni della scuola ai loro coetanei in Uganda, grazie alla costante collaborazione con il Movimento, ha spinto insegnanti e volontari a interpretare il tema “Liberi di muoverci” attraverso un confronto tra Italia e Uganda: l’obiettivo è guardare oltre il semplice gesto atletico per riflettere su come una stessa azione possa raccontare due facce opposte del nostro pianeta.

Il movimento come traguardo: il benessere nei paesi avanzati

In Italia e nel Nord del mondo, muoversi a piedi è diventato un indicatore di sviluppo: una volta garantiti i servizi essenziali (trasporti, cibo, salute), il movimento si trasforma in una scelta consapevole, un lusso del “tempo ritrovato”.

Dedicarsi al trekking o alle escursioni è il segno di una società che ha raggiunto un benessere diffuso: camminiamo per combattere la sedentarietà, prenderci cura del cuore e liberare la mente. In questo contesto, il passo è una conquista civile: rappresenta il diritto al tempo libero e alla prevenzione.

Il movimento come limite: la sfida dello sviluppo in Africa

Se spostiamo l’obiettivo sulle zone rurali dell’Africa, come in Uganda, la prospettiva si ribalta: spostarsi a piedi non è una scelta di salute, ma il sintomo di uno sviluppo ancora limitato.

Qui si percorrono chilometri perché mancano strade adeguate, trasporti pubblici, elettricità e acqua corrente nelle case: il movimento non è svago, ma una necessità dettata dall’assenza di alternative.

Mentre noi “troviamo il tempo” per camminare e stare bene, in Uganda il cammino “ruba tempo” alla vita: le ore spese per raggiungere un pozzo, una scuola, per cercare legna nel bosco o trasportare prodotti al mercato, sono ore sottratte allo studio, al riposo e alla crescita economica. In questo caso, il passo è la testimonianza fisica di un divario che abbiamo il dovere di colmare.

Due mondi, un unico passo

Il tema “Liberi di Muoverci” nasce proprio da questo contrasto: da una parte il passo leggero di chi vive in una società avanzata e cerca l’armonia con l’ambiente e dall’altra il passo gravoso di chi è costretto a muoversi per sopravvivere, prigioniero di distanze che il progresso non ha ancora annullato.

Partecipare con il cuore rivolto a Sud

Africa Mission e la Scuola di San Lazzaro invitano quindi tutti i partecipanti a camminare con lo sguardo rivolto a chi, ancora oggi, lotta per una vita dignitosa.

«La camminata del 10 maggio – spiega il direttore di AMCD Carlo Ruspantini – non sarà solo un’occasione per stare insieme all’aria aperta, ma un gesto simbolico per accorciare le distanze. Cammineremo per ricordare che la vera libertà di movimento esiste solo quando spostarsi è un piacere e non un obbligo. Camminiamo qui, senza dimenticare chi, altrove, non può ancora permettersi di fermarsi».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy