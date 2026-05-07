Affittacamere e hotel sconosciuti al fisco, scoperta evasione da 3 milioni di euro: albergatore nei guai

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza proseguono l’attività di contrasto all’evasione fiscale ed al sommerso d’azienda. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria sul territorio della Provincia, hanno individuato e sottoposto a controllo due strutture operanti nel settore ricettivo-alberghiero totalmente inadempienti al Fisco.

L’attività investigativa, condotta dai militari del Gruppo di Piacenza, trae origine da elementi informativi raccolti direttamente e tramite sopralluoghi che, avvalorati dai riscontri con le evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di individuare un’affittacamere ed un hotel, entrambi gestiti dal medesimo soggetto economico, risultati totalmente inadempienti sotto il profilo fiscale.

Tali strutture risultavano ampiamente pubblicizzate su una delle principali piattaforme di intermediazione immobiliare on-line, con numerose recensioni rilasciate dai clienti su fonti aperte.

L’attività di analisi e ricostruzione delle operazioni imponibili è stata articolata e complessa. Di fatto, i Finanzieri hanno dovuto superare l’ostacolo generato dalla totale assenza di un impianto contabile e dalla voluminosità della documentazione fiscale, conservata in maniera estremamente frammentaria. La ricostruzione delle evidenze fiscali è stata effettuata anche mediante l’incrocio dei dati rilasciati dalla menzionata piattaforma on-line.

Complessivamente sono stati sottratti a tassazione redditi d’impresa per circa 3 milioni di euro.

L’intervento della Guardia di Finanza di Piacenza testimonia il costante impegno del Corpo nella tutela dell’economia legale e nella lotta ai fenomeni di economia sommersa, non soltanto per via delle risorse sottratte e destinate al benessere della collettività, ma anche dei negativi effetti sulle prospettive di crescita degli imprenditori e dei professionisti onesti e rispettosi delle regole.

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