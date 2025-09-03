Tragico schianto tra un’auto e due tir in autostrada, muore una ragazza di 21 anni. Altri due feriti gravi – FOTO

Tragica carambola in autostrada, muore una ragazza di 21 anni. I fatti sono accaduti questa notte lungo l’autostrada A1, in territorio lodigiano. La vittima è di origini ecuadoriane ma da anni viveva a Piacenza.

La giovane si trovava in auto, una Fiat Panda, con un amico di famiglia e il padre, connazionali. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’auto su cui i tre stavano viaggiando è rimasta coinvolta in un terribile schianto con due tir. L’impatto, avvenuto tra Casalpusterlengo e Somaglia, è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per liberare i feriti dalle lamiere nel più breve tempo possibile.

Una volta estratti, i pompieri hanno affidato le persone coinvolte alle cure del 118. Purtroppo, però, per la 21enne non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave: per loro i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza agli ospedali di Sondrio e Como.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy