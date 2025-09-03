Tragico schianto tra un’auto e due tir in autostrada, muore una ragazza di 21 anni. Altri due feriti gravi – FOTO

Tragica carambola in autostrada, muore una ragazza di 21 anni. I fatti sono accaduti questa notte lungo l’autostrada A1, in territorio lodigiano. La vittima è di origini ecuadoriane ma da anni viveva a Piacenza.
La giovane si trovava in auto, una Fiat Panda, con un amico di famiglia e il padre, connazionali. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’auto su cui i tre stavano viaggiando è rimasta coinvolta in un terribile schianto con due tir. L’impatto, avvenuto tra Casalpusterlengo e Somaglia, è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per liberare i feriti dalle lamiere nel più breve tempo possibile.
Una volta estratti, i pompieri hanno affidato le persone coinvolte alle cure del 118. Purtroppo, però, per la 21enne non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave: per loro i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza agli ospedali di Sondrio e Como.