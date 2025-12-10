Tragico tamponamento tra due tir in autostrada A21 a Castelvetro, muore un uomo di 54 anni

Tragico incidente lungo l’autostrada A21, nel tratto tra Piacenza e Cremona, all’altezza di Castelvetro. Due tir stavano viaggiando in direzione Cremona quando, per motivi da chiarire, il secondo tir ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva.
Uno dei due conducenti è morto: si tratta di un 54enne di origini croate. L’autista era rimasto incastrato nella cabina del mezzo. Dopo che i vigili del fuoco lo hanno liberato, i soccorsi del 118 hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.
Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso. Il casello di Castelvetro in direzione Brescia è stato chiuso, causando diversi chilometri di coda.