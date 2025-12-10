Tragico tamponamento tra due tir in autostrada A21 a Castelvetro, muore un uomo di 54 anni

Tragico incidente lungo l’autostrada A21, nel tratto tra Piacenza e Cremona, all’altezza di Castelvetro. Due tir stavano viaggiando in direzione Cremona quando, per motivi da chiarire, il secondo tir ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva.

Uno dei due conducenti è morto: si tratta di un 54enne di origini croate. L’autista era rimasto incastrato nella cabina del mezzo. Dopo che i vigili del fuoco lo hanno liberato, i soccorsi del 118 hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso. Il casello di Castelvetro in direzione Brescia è stato chiuso, causando diversi chilometri di coda.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy