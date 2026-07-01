L’annunciato temporale si abbatte sul Piacentino: grandine in provincia, disagi e danni in Val d’Arda. Vento fino agli 80 km/h

Un violento temporale si è abbattuto sul Piacentino, portando con sé grandine, forti raffiche di vento e alcuni disagi in diverse zone della provincia.
Le precipitazioni più intense si sono registrate a Fiorenzuola, Momeliano e in alcune aree della Val Luretta, dove la grandine ha imbiancato strade e campagne.
A Fiorenzuola si segnala l’allagamento di un sottopasso, mentre ad Alseno il forte vento ha divelto una pensilina di una fermata degli autobus, provocando danni ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone.
Il maltempo ha interessato anche la città di Piacenza, dove si è abbattuto un intenso temporale. Al momento, tuttavia, non vengono segnalate particolari criticità o danni rilevanti.
Si segnalano poi raffiche di vento fino agli 80 km/h: si tratta dell’effetto conosciuto come downburst (vento di cadut dal temporale) come spiegano i ricercatori di Meteo Valnure da cui sono tratte alcune foto in copertina.