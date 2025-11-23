Trevigliese – Piacenza Live su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo i due pareggi consecutivi con Progresso e Lentigione il Piacenza è chiamato a tornare ai 3 punti sul campo della terzultima della classe Trevigliese, i biancorossi sono però falcidiati dalle assenze: non sono a disposizione Zaffalon, Martinelli, Mustacchio, Taugourdeau e Ciuffo

Ascolta Trevigliese – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio

CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, arba, Sbardella, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

Trevigliese (4-3-3) Bersanetti, Delcarro, Ruggeri, Cretti, Gatelli, Gaye, Montalbano, Caporali, Principe, Ciarmoli, Ottini. All Amedeo Mangone

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy