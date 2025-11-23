Trevigliese – Piacenza Live su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo i due pareggi consecutivi con Progresso e Lentigione il Piacenza è chiamato a tornare ai 3 punti sul campo della terzultima della classe Trevigliese, i biancorossi sono però falcidiati dalle assenze: non sono a disposizione Zaffalon, Martinelli, Mustacchio, Taugourdeau e Ciuffo
La probabile formazione
Piacenza (4-3-1-2): Ribero, arba, Sbardella, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini
Trevigliese (4-3-3) Bersanetti, Delcarro, Ruggeri, Cretti, Gatelli, Gaye, Montalbano, Caporali, Principe, Ciarmoli, Ottini. All Amedeo Mangone