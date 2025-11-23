Trevigliese – Piacenza Live su RADIO SOUND dalle 14:30

23 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio, Sport
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Dopo i due pareggi consecutivi con Progresso e Lentigione il Piacenza è chiamato a tornare ai 3 punti sul campo della terzultima della classe Trevigliese, i biancorossi sono però falcidiati dalle assenze: non sono a disposizione Zaffalon, Martinelli, Mustacchio, Taugourdeau e Ciuffo

Ascolta Trevigliese – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, arba, Sbardella, Silva, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

Trevigliese (4-3-3) Bersanetti, Delcarro, Ruggeri, Cretti, Gatelli, Gaye, Montalbano, Caporali, Principe, Ciarmoli, Ottini. All Amedeo Mangone

Il pre partita

Trevigliese – Piacenza, Franzini: “Dobbiamo portare a casa la partita in qualsiasi modo”, ma i biancorossi sono ancora in emergenza – AUDIO

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank