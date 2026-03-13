Messa in sicurezza dei torrenti nel Piacentino, prevista una prima tranche di interventi da 3 milioni di euro

Un’assemblea pubblica per illustrare il programma di interventi sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina. Prende forma la strategia per la riduzione del rischio idraulico e il potenziamento del sistema arginale nel territorio Piacentino, con una prima tranche di lavori finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione per un importo di 3 milioni di euro.
Gli interventi, che prenderanno il via entro la seconda metà dell’anno, saranno illustrati giovedì 19 marzo alle 18.30 al teatro Duse di Cortemaggiore (Pc). L’incontro è organizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile insieme ai Comuni di Cadeo, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda, tutti coinvolti nel piano dei lavori. Saranno presenti Cristian Ferrarini, responsabile dell’Ufficio territoriale di Piacenza, e i progettisti Cristina Francia e Antonio Leonardi dell’Agenzia regionale, insieme alle sindache e ai sindaci delle amministrazioni interessate.
L’assemblea, aperta a tutta la comunità, sarà l’occasione per condividere le proposte tecniche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nelle aree più esposte e per fare il punto sulla variante urbanistica dei singoli Comuni, necessaria per l’acquisizione al demanio idrico di aree private soggette a esproprio. L’elenco delle particelle interessate è consultabile presso l’Ufficio territoriale di Piacenza e sui siti istituzionali delle amministrazioni comunali.
Le procedure per l’avvio degli interventi sono state precedute dall’attivazione dello screening di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale e dall’indizione della Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri e l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio. L’elenco dei cittadini coinvolti nelle procedure di esproprio è già pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (n. 37 dell’11/02/2026).
La documentazione completa, comprensiva degli elaborati tecnici con l’indicazione delle aree interessate e dei nominativi dei proprietari risultanti dai registri catastali, è disponibile anche online sui siti dei Comuni. Entro i termini stabiliti dalle singole procedure di variante urbanistica dei rispettivi Comuni, sarà possibile presentare osservazioni al progetto (comune.cadeo@sintranet.legalmail.it; protocollo@pec.comune.caorso.pc.it; comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it; comune.sanpietroincerro@legalmail.it; comune.villanova@sintranet.legalmail.it; stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it).