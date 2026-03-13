Messa in sicurezza dei torrenti nel Piacentino, prevista una prima tranche di interventi da 3 milioni di euro

Un’assemblea pubblica per illustrare il programma di interventi sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina. Prende forma la strategia per la riduzione del rischio idraulico e il potenziamento del sistema arginale nel territorio Piacentino, con una prima tranche di lavori finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione per un importo di 3 milioni di euro.

Gli interventi, che prenderanno il via entro la seconda metà dell’anno, saranno illustrati giovedì 19 marzo alle 18.30 al teatro Duse di Cortemaggiore (Pc). L’incontro è organizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile insieme ai Comuni di Cadeo, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda, tutti coinvolti nel piano dei lavori. Saranno presenti Cristian Ferrarini, responsabile dell’Ufficio territoriale di Piacenza, e i progettisti Cristina Francia e Antonio Leonardi dell’Agenzia regionale, insieme alle sindache e ai sindaci delle amministrazioni interessate.

L’assemblea, aperta a tutta la comunità, sarà l’occasione per condividere le proposte tecniche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nelle aree più esposte e per fare il punto sulla variante urbanistica dei singoli Comuni, necessaria per l’acquisizione al demanio idrico di aree private soggette a esproprio. L’elenco delle particelle interessate è consultabile presso l’Ufficio territoriale di Piacenza e sui siti istituzionali delle amministrazioni comunali.

Le procedure per l’avvio degli interventi sono state precedute dall’attivazione dello screening di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale e dall’indizione della Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri e l’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio. L’elenco dei cittadini coinvolti nelle procedure di esproprio è già pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (n. 37 dell’11/02/2026).

La documentazione completa, comprensiva degli elaborati tecnici con l’indicazione delle aree interessate e dei nominativi dei proprietari risultanti dai registri catastali, è disponibile anche online sui siti dei Comuni. Entro i termini stabiliti dalle singole procedure di variante urbanistica dei rispettivi Comuni, sarà possibile presentare osservazioni al progetto (comune.cadeo@sintranet.legalmail.it; protocollo@pec.comune.caorso.pc.it; comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it; comune.sanpietroincerro@legalmail.it; comune.villanova@sintranet.legalmail.it; stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy