Tragedia a Vigolzone, 86enne trovato senza vita nella piscina della sua abitazione

Tragedia nel pomeriggio a Vigolzone, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina della propria abitazione.

L’allarme è stato lanciato dai familiari, che avrebbero notato l’anziano immobile in acqua. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’eliambulanza, i carabinieri e la polizia locale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l’86enne si trovava nei pressi della piscina e potrebbe essere stato impegnato in operazioni di pulizia quando è caduto in acqua.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un malore che potrebbe aver provocato la caduta. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione le cause della tragedia.

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