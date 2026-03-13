Tutto pronto per il Festival della cultura della libertà, tutto il programma e le dirette streaming

Anche la decima edizione del Festival della cultura della libertà “Corrado Sforza Fogliani” potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi ai siti www.confedilizia.it; www.liberalipiacentini.com, www.culturadellaliberta.com. Una modalità che – attivata per necessità nell’anno della pandemia – è diventata prassi visti gli alti indici di ascolto fatti registrare da tutta Italia.
Sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri, nella due giorni liberale in programma domani e domenica al PalabancaEventi di via Mazzini, 32 relatori si confronteranno sul tema “Europa e America. Idue volti della crisi occidentale”. Si ricorda che l’evento è organizzato da Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini, Istituto Liberale.
Per informazioni: Associazione Luigi Einaudi (luigieinaudiassociazione@gmail.com – 328 2184586).
IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
Le conferenze che si terranno tutte in Sala Panini.
Sabato 14 marzo, alle 10.30, previsti i saluti del presidente dei Liberali Piacentini Antonino Coppolino, del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna e del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. La I sessione (ore 11) verterà sul tema “Europa e Stati Uniti tra alleanza e dissidi”, con Daniele Capezzone, Dario Caroniti, Alessandro Vitale. A seguire (ore 12), lectio magistralis di Andrea Venanzoni sul tema “L’America della tecnoscienza: incubo o nuovo rinascimento?”.
Dopo la pausa pranzo, appuntamento alle 15 con la sessione II che si occuperà di “Europa e America: due economie divergenti” con Roberto Brazzale, Pierluigi Magnaschi, Paola Tommasi. Alle 16.30 III sessione con Eugenio Capozzi, Dario Fertilio, Aurelio Mustacciuoli che si domanderanno: “C’è ancora libertà di parola in Occidente?”. La prima giornata si concluderà con la lectio magistralis, alle 17.30, di Andrea Favaro (“La solidarietà in Occidente: fondamenti e finzioni”).
Domenica 15 marzo si parte alle 9.30 con la sessione IV (“La tradizione della libertà tra Europa e America”) con Raimondo Cubeddu, Lorenzo Maggi, Roberta Modugno, Diana Thermes. Alle 11 “Proprietà e diritto del lavoro in Europa e Stati Uniti” sarà l’argomento della sessione V che vedrà protagonisti Sergio Belardinelli, Vincenzo Nasini, Giovanni Sallusti, Sandro Scoppa. La mattinata si concluderà (ore 12) con un ricordo di Dario Antiseri (1940-2026), a cura di Carlo Lottieri e Roberta Modugno. Dopo la pausa pranzo sessione VI alle 15 con Dario Ciccarelli, Guglielmo Piombini, Luca Vassallo che si occuperanno de “Il protezionismo dell’Europa e il protezionismo degli Usa”. Alle 16 sessione VII sul tema “Educazione: due modelli a confronto”, con Anna Monia Alfieri, Gabriele Marmonti, Matteo Piazza. Le conclusioni e i saluti finali (ore 17) saranno affidati al direttore scientifico del festival Carlo Lottieri.