Ucraina, come spiegare la guerra ai bambini. Cosa sta accadendo e come mai tutti parlano di queste cose? E’ quasi impossibile tenere lontani i bambini dall’informazione, quindi si devono dare delle risposte ma va fatto nel modo giusto. “I più piccoli vanno rassicurati – spiega a Radio Sound il noto pedagogista piacentino Daniele Novara – evitando in questo modo un impatto emotivo che potrebbe anche destabilizzare. Non c’è bisogno di spiegare nei dettagli qualcosa che sarebbe estremamente difficile a livello di comprensione. Invece dalla seconda e terza elementare i bambini cominciano ad acquisire delle capacità maggiori, quindi bisogna cercare di spiegare di cosa si tratta sempre tenendo conto dell’età. Bisogna fare attenzione perché i piccoli possono andare in agitazione, paura e in panico. Ad esempio Giuliana Segre ha sempre ricordato di non portare i bimbi nei luoghi della Memoria perché a livello emotivo non sono in grado di reggere la situazione“.

A quali errori bisogna stare attenti

“Ho sentito degli insegnanti e genitori paragonare la guerra a una litigata. Queste sono stupidaggini allo stato puro“.

Ucraina, come spiegare la guerra ai bambini. Daniele Novara: “I più piccoli vanno rassicurati” – AUDIO INTERVISTA