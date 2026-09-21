Valtidone Wine Fest a Trevozzo, festa di comunità e vetrina di eccellenze

“Una delle edizioni di maggior successo qui in Alta Val Tidone”. Con questa consapevolezza va in archivio anche la terza tappa del Valtidone Wine Fest, la rassegna del vino piacentino, ospitata domenica nella cornice del centro storico di Trevozzo, uno dei tanti caratteristici borghi del comune di Alta Val Tidone. E tra Piazza San Giovanni XXIII e via Umberto I, dove hanno trovato posto una quindicina di cantine e aziende vitivinicole del territorio oltre ad altrettanti produttori, di fermento ce ne è stato parecchio, lungo tutta la giornata aperta dal taglio del nastro con le autorità.

“Sono davvero orgoglioso di questa giornata – ha detto il sindaco Franco Albertini – Il lavoro straordinario di questa comunità, dai volontari alle associazioni, dai dipendenti comunali ai consiglieri, ha permesso di costruire una perfetta vetrina delle nostre eccellenze e un’eccezionale occasione di festa e spirito comunitario. Il Valtidone Wine Fest, che da 17 anni organizziamo in una perfetta sintesi tra pubblico e privato, con il supporto dei produttori e degli sponsor, continua a mostrare tutta la sua attrattività e il successo della sua formula”.

A ribadire “l’ottima sinergia di un’intera valle” è stata il presidente della Provincia Monica Patelli, che ha ricordato anche come la rassegna del vino sia inserita in un più ampio progetto di promozione territoriale, Welcome Valtidone, che ha ottenuto il supporto della Regione Emilia-Romagna e delle associazioni di categoria, “testimonianza ulteriore che quando si lavora e bene insieme i risultati arrivano”. “Il vino qui non è soltanto un’eccellenza: è il lavoro di chi ama e custodisce il proprio territorio, è storia, passione, incontro e voglia di stare insieme.” ha confermato Simone Fornasari, presente nelle vesti di Presidente di Visit Emilia. “Se oggi registriamo numeri positivi a livello turistico su questo territorio – ha aggiunto – molto lo dobbiamo al lavoro di amministratori, produttori e associazione”.

Mentre le cantine procedevano alle degustazioni accompagnate dall’intrattenimento di Radio51, nella piazza principale il connubio tra comunità ed eccellenze agroalimentari assumeva la massima espressione negli stand enogastronomici. I tagliolini al tartufo e i batarò preparati dalla Pro Loco di Strà Trevozzo, la pasticceria di Pappa e Ciccia, le patate in tutte le sue forme dell’associazione Comunità B.A.C.C. Val da Sur venivano letteralmente presi d’assalto. “Avremo preparato oltre 300 batarò – confermavano nel pomeriggio i volontari della Pro Loco –. È stato un successo incredibile”. L’elegante e ordinata area ristoro sotto l’ombra delle piante della piazza ha visto così il tutto esaurito per lunghi tratti della giornata, mentre il rooftop wine bar curato dal Comitato Eventi Alta Val Tidone ha proposto anche cocktail a base di vini dei colli piacentini doc.

Tra i tanti ospiti e amanti del vino e del territorio accorsi a Trevozzo, baciata da un sole estivo, anche giornalisti di settore, a ribadire l’attrattività della manifestazione. Per tutta la giornata Elisa Fiore Gubellini, sommelier e influencer enogastronomica, insieme alle colleghe di Wine Angels, ha potuto conoscere e apprezzare i vini e le eccellenze del territorio, anche quelle paesaggistiche e architettoniche a partire dalla diga del Molato. Mentre su invito di Visit Emilia, il giornalista italo-belga Gaël Bassetto, ha raccontato per le pagine del suo blog rivolto al mercato belga e francese tutte le prelibatezze della giornata, dai vini ma anche i piatti e il “curioso e accattivante bargnolino”.

Tra gli eventi collaterali che hanno animato la domenica di Trevozzo la divertente gara di imbottigliamento per bambini, con oltre 15 partecipanti, la presentazione del libro Piacentini per sempre a cura de I Sigulòn ad Tarvos e la Master class sul Malvasia di Candia a cura dell’associazione di viticoltori Innesti, a cui hanno preso parte una trentina di persone, tra cui la stessa Elisa Fiore Gubellini e ospitati negli affascinanti spazi dell’antico cantinone, tra attrezzi d’epoca e originali allestimenti. Grande successo anche per la nona edizione della sagra del Buslan, che ha visto mettere in vendita, nella piazza di Trevozzo, decine di ciambelloni dall’antica ricetta, il cui ricavato sarà utilizzato per attività di servizi sociali del Comune di Alta Val Tidone.

Il Valtidone Wine Fest, promosso dai comuni di Borgonovo, Ziano, Alta Val Tidone e Pianello, si appresta ora a vivere l’ultima settimana e la domenica conclusiva della sua diciassettesima edizione, in programma il 27 settembre a Pianello in concomitanza con la sagra patronale di San Maurizio.

La rassegna del vino piacentino è realizzata grazie al supporto di Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e Visit Emilia. Fa inoltre parte del progetto di promozione turistico Welcome Valtidone che, oltre ai 4 comuni del Valtidone Wine Fest, comprende anche quello di Castel San Giovanni, e ha il sostegno di Regione Emilia-Romagna.