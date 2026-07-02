Camera di commercio, 12 milioni di euro per imprese e territorio: “Investimenti strategici per sostenere le comunità locali”

Alle imprese bandi per 7,5 milioni di contributi diretti. Accanto ai bandi, programmi di sistema, servizi e progetti condivisi con enti e territori per rafforzare competitività, innovazione e coesione economica.

La Camera di commercio dell’Emilia rafforza nel 2026 il proprio sostegno al sistema economico territoriale con un piano complessivo di interventi che raggiunge quasi 12 milioni di euro.

Ai 7,5 milioni di contributi diretti alle imprese si aggiungono, infatti, programmi, servizi e progetti di sistema costruiti insieme a soggetti pubblici e privati per accompagnare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Dopo il bando da 1 milione di euro per l’internazionalizzazione e quello da 1,2 milioni destinato alla promozione economica e allo sviluppo locale, Giunta e Consiglio camerale hanno completato il quadro degli interventi che saranno progressivamente attivati attraverso specifici bandi.

“Le risorse messe in campo dalla Camera di commercio dell’Emilia rappresentano un investimento strategico non solo per le imprese, ma più in generale per la qualità e la competitività del territorio – osserva il Vicepresidente Vicario Filippo Cella – perché intervengono su ambiti che incidono direttamente sulla capacità delle comunità locali di crescere, attrarre investimenti, mantenere servizi e generare nuove opportunità economiche”.

Le risorse saranno indirizzate in particolare a innovazione digitale, efficientamento energetico, commercio, turismo, sostenibilità, accesso al credito e nuova imprenditorialità.

Particolare rilievo assumono i 2 milioni di euro destinati all’innovazione digitale e gli 1,5 milioni per l’efficientamento energetico, accanto alle risorse dedicate al commercio e al turismo.

“Particolare attenzione – aggiunge Cella – è stata riservata al commercio, al turismo, allo sviluppo locale e alla sostenibilità, settori che hanno una funzione essenziale soprattutto nelle realtà più diffuse e periferiche del territorio e che contribuiscono in modo determinante alla vivibilità e all’attrattività delle nostre comunità”.

Tra gli interventi previsti figurano anche nuovi servizi di accompagnamento operativo, consulenza specialistica, formazione e supporto alle imprese nei percorsi di innovazione e transizione energetica.

In questa direzione si colloca anche il servizio dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che accompagnerà le imprese nella definizione di partnership, obiettivi e sostenibilità dei progetti.

“In questa logica – conclude Cella – s’inseriscono anche i progetti realizzati insieme a enti pubblici, associazioni, imprese e soggetti del Terzo settore, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi di innovazione e sviluppo, capaci di produrre effetti concreti e duraturi”.

Tra le ulteriori misure approvate figurano 1 milione di euro per commercio e turismo, 500 mila euro per certificazioni ambientali, etiche e sociali (ESG), 300 mila euro per favorire l’accesso al credito attraverso i Confidi.

I bandi saranno pubblicati progressivamente sul sito della Camera di commercio dell’Emilia con tutte le informazioni relative a modalità di partecipazione, requisiti e tempistiche.

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