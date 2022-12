Vigili del fuoco, oltre 3 mila interventi nel 2022. Marcata crescita degli incendi: sigarette gettate a terra tra le cause principali

Oltre 3 mila interventi nel 2022, precisamente 3096, per i vigili del fuoco della provincia di Piacenza. Emerge dal bilancio pubblicato ieri in occasione delle celebrazioni del patrono Santa Barbara. Un marcato aumento di richieste di intervento rispetto al biennio 2020-2021 e nello specifico un aumento degli ettari di vegetazione bruciata (più che raddoppiato rispetto al 2021). Si registra per l’anno 2022 un significativo calo degli interventi nel comune di Piacenza balzati al 39,2% rispetto al 45,2% del 2021.

Rispetto agli scorsi anni si registra un elevatissimo aumento degli interventi nei mesi estivi tra giugno e agosto e questo incremento è dovuto, secondo l’analisi dei vigili del fuoco, a una crescita degli incendi boschivi. Se nel 2020 e nel 2021 gli incendi erano stati rispettivamente 756 e 792, infatti, nel 2022 si sono registrati invece ben 863 episodi. Stabili invece i soccorsi/salvataggi (617 nel 2022) e gli interventi su incidenti stradali (386 nel 2022).

Da notare che la stragrande maggioranza degli incendi è avvenuto a causa di mozziconi di sigaretta gettati incautamente a terra. Seguono canne fumarie e camini difettosi e poi cause elettriche.