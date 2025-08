Vigolzone, l’opposizione chiede al Sindaco di organizzare un incontro pubblico per presentare il progetto sulla struttura per anziani

COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO “VIGOLZONE PROGETTO COMUNE

La struttura per anziani non esiste. A un anno dalla riconferma, l’opposizione chiede al sindaco Argellati di organizzare un incontro pubblico con la cittadinanza per presentare il progetto e spiegare perché l’opera non viene realizzata

“È trascorso poco più di un anno da quando i cittadini di Vigolzone hanno scelto di confermare Gianluca Argellati alla guida del Comune. In questi dodici mesi, dell’opera simbolo dell’amministrazione sbandierata a più riprese durante la campagna elettorale, non è stata posata neanche una pietra. Il centro diurno per anziani, per cui il nostro sindaco ha deciso di accendere un mutuo indebitando i cittadini di Vigolzone per due milioni di euro, non esiste. Il terreno su cui doveva sorgere la struttura è un campo verde”. Così in una nota la capogruppo Beatrice Ghetti e i consiglieri comunali del gruppo “Vigolzone Progetto Comune” Marco Piva, Claudio Morosoli ed Emma Baldini.



“Il progetto del centro diurno non è mai stato presentato ai cittadini”, precisa il gruppo di opposizione, che chiede pertanto al sindaco Argellati “di organizzare un incontro pubblico per aggiornare i vigolzonesi, con trasparenza, sullo stato dell’arte e spiegarci che tipo di servizio vuole offrire agli anziani nella nuova struttura”.

“Quella del centro diurno non è l’unica promessa disattesa – proseguono Ghetti, Piva, Morosoli e Baldini – ad oggi le frazioni sono sempre più abbandonate, e anche una manutenzione efficace di strade e aree verdi sembra un sogno destinato a restare tale”.

“Le opportunità di accedere a contributi a fondo perduto per realizzare investimenti esisterebbero – aggiungono i consiglieri – ma l’Amministrazione in carica ha scelto di gravare sul bilancio, oppure di restare completamente immobile davanti alla possibilità di riammodernare il patrimonio immobiliare dell’Ente”.

“Tante sono, ad esempio, le occasioni fornite dalla Regione Emilia Romagna a supporto dei Comuni – sottolinea il gruppo consiliare – ad esempio, Vigolzone avrebbe potuto partecipare al Bando sullo Sport per riqualificare il Centro sportivo comunale, ma anche in questo caso Argellati ha preferito ignorare le esigenze dei cittadini e stare a guardare”.

