Volontariato in Onda, Villa Villò: l’attività della prima scuola nel piacentino di ispirazione Montessori – AUDIO

Volontariato in Onda, Loretta Carini di Villa Villò racconta l’attività della prima scuola nel piacentino di ispirazione Montessori. Questo il tema della rubrica quindicinale proposta da Radio Sound e CSV Emilia.

L’Associazione Villa Villò Aps, che ha sede nella frazione di Vigolzone, ha aperto la prima scuola di ispirazione Montessori della provincia di Piacenza. Noi siamo nati – spiega Loretta Carini, Presidente dell’Associazione – nell’agosto del 2023 con l’intenzione di aprire questa scuola per insegnare ai bambini imparando direttamente. Poi a settembre il Comune di Vigolzone ci ha dato in affitto la scuola di Villò e ci siamo trovati a preparare il tutto per l’imminente apertura. Per fare questo ci siamo valsi dell’aiuto di tantissimi volontari e insegnanti.

Qual è l’obiettivo?

Miriamo a proporre attività educative, ispirate oltre al metodo Montessori con approcci innovativi, come l’Outdoor Education, il metodo Feuerstein. Le nostre proposte sono rivolte ai bambini, alle famiglie, e a tutte le persone attive in ambito educativo.

Quali sono le fasi principali di questa attività

Utilizziamo molto i materiali del metodo Montessori. Praticamente le insegnanti portano i bimbi a imparare “facendo”. In particolare utilizzando molto le mani e apprendendo a volte anche attraverso il gioco.

Traguardi e progetti in corso?

Un grosso traguardo è stata l’assunzione di una maestra a settembre 2024. Poi ci sono varie attività grazie alla collaborazione di 5 volontari, che portano al progetto sapere, arte ed esperienza. Tra le iniziative segnalo quella di poesia e di inglese.

Un sogno nel cassetto?

Quello più grande è di aprire una sezione di scuola materna. Per ora però rimane un sogno, invece l’obiettivo più concreto, e vicino a noi, riguarda il via a gennaio di laboratori di attività pratica aperti a tutti i bimbi, non solo a quelli di Vigolzone. E poi c’è la volontà di aprire le nostre porte anche ai cittadini per fare feste e poter stare assieme, e di attivare momenti di confronto con le famiglie.

Pagina Facebook Villa Vollò Montessori.