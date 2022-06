Violento schianto tra un’auto e una moto a Podenzano, grave centauro

Auto contro moto, gravissimo un centauro. I fatti sono accaduti questa mattina a Podenzano. Un uomo stava viaggiando in sella alla propria moto lungo via Roma quando, per motivi da chiarire, ha impattato contro una vettura che proveniva dalla direzione opposta e che pare stesse svoltando. Lo schianto è stato molto violento e il centauro è stato sbalzato dalla moto a diversi metri di distanza. Il mezzo, invece, ha impattato contro una seconda auto che transitava in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Considerate le lesioni riportate dal motociclista, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.