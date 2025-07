Violenza al Cheope tra due gruppi di giovani: un ferito, coinvolta anche una ragazza incinta. Indagini in corso

Ancora violenza al Cheope. I fatti sono accaduti ieri sera, nella stessa zona salita alla ribalta delle cronache per la rissa del 25 giugno, su cui gli inquirenti stanno ancora indagando per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Ora la polizia sta indagando anche su quanto accaduto ieri sera. Un gruppo di quattro amici, ventenni di origini nordafricane, stavano passeggiando in zona Cheope quando sono stati affiancati da un’auto. Secondo il racconto dei ragazzi, dall’auto si sarebbero affacciati tre uomini che avrebbero iniziato a insultarli in lingua albanese. Ne sarebbe nata una scaramuccia verbale al culmine della quale, però, i tre uomini descritti come albanesi sarebbero scesi dall’auto e avrebbero aggredito i quattro amici.

Uno di loro avrebbe riportato seri traumi alle costole. Paura anche per una delle due ragazze, incinta. Non avrebbe riportato ferite ma un grosso spavento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le cure del caso.

La polizia sta ora vagliando il racconto delle vittime dell’aggressione e ha avviato le indagini del caso.

