Volley – Al Trofeo CONI di Lignano anche un pezzo di VAP: in campo le vincitrici del titolo regionale S3

C’erano anche un po’ di Volley Academy e di Piacenza sui campi da beach volley di Lignano Sabbiadoro, località che ha ospitato l’edizione del Trofeo CONI 2025, uno degli eventi più importanti dedicati agli sportivi Under 14 provenienti da ogni angolo del paese. 4600 gli atleti coinvolti pronti a cimentarsi in 44 discipline: con la vittoria del titolo regionale S3 dello scorso maggio a Ferrara la VAP si era assicurata un posto nella folta delegazione dell’Emilia Romagna.

Insieme alle giovanissime pallavoliste della VAP sono scesi in campo i pari età dell’Anderlini Modena che avevano invece trovato la vittoria in regione per il comparto maschile: la formula del Trofeo CONI prevedeva sfide sulla sabbia 3vs3 con entrambi i generi rappresentati in campo. Un’esperienza davvero emozionante con una cerimonia di apertura da “piccola Olimpiade”, sfide con squadre provenienti da tutta Italia ed una chiusura altrettanto partecipata in un contesto dove vivere lo sport a trecentosessanta gradi.

Coach Sylvie De Piccoli

«Per le ragazze una grande esperienza. In campo rappresenti l’Emilia Romagna e non soltanto Piacenza: giochi insieme, vivi insieme e diventi un’entità unica: è stato questo forse l’aspetto più bello che ha preso forma giorno dopo giorno e che è risultato evidente con il passare del tempo».

Per la Volley Academy Piacenza sono scese in campo quattro giocatrici classe 2014 e 2015, campionesse regionali S3 2025, pronte ora a cimentarsi con l’impegnativa sfida del doppio campionato Under 13 e 14 provinciale: Irene Milani, Mia Negrotti, Serena Paolucci e Sara Solari.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy