Volley, Cev Cup – La Bluenergy Daiko in trasferta a Istanbul per cercare la qualificazione ai quarti

Bluenergy Daiko Piacenza torna protagonista in campo europeo. Domani, mercoledì 14 dicembre, alle 16.00 ore locali (ore 14.00 in Italia) affronterà in terra turca il Fenerbahce Istanbul nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Volleyball Cup. Arbitri della gara Marco Zanten (Olanda) e Predrag Balandzic (Serbia).

A Brizard e compagni per qualificarsi al turno successo sarà sufficiente vincere due set visto che nella gara di andata, quindici giorni fa al PalabancaSport, si sono imposti per 3-1. In caso di vittoria dei padroni di casa per 3-0 o 3-1 per decidere chi accederà ai quarti di finale si giocherà il Golden Set ai 15 punti.

La squadra biancorossa è da lunedì a Istanbul dove oggi si allenerà al Burhan Felek Voleybol Salonu Istanbul, il campo che domani la vedrà protagonista nella quarta uscita europea della sua breve storia societaria.

Alessandro Fei (Direttore Sportivo Bluenergy Daiko Piacenza)

“Si gioca su un campo particolarmente difficile, lo sappiamo bene ma siamo preparati a questo. Dobbiamo dimenticare quanto fatto nella gara di andata e concentrarci solo su questa sfida che arriva in un momento importante della stagione. La società tiene parecchio a questa competizione europea e noi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi”.

L’avversario: Fenerbahce Istanbul

La formazione turca attualmente è sesta in classifica in Efeler Ligi, il campionato turco che vede al via 12 squadre: 22 punti conquistati grazie a otto vittorie e quattro sconfitte. Nell’ultima gara di campionato, giocata sabato scorso in trasferta, ha sconfitto per 3-1 (21-25, 25-19, 20-25 e 17-25) l’ex capolista Ziraat Bankasi mentre nella sfida precedente giocata il 3 dicembre ha segnato il passo davanti al suo pubblico cedendo al tie break con Halkbank, la nuova capolista del campionato turco. Il campionato scorso lo ha chiuso al terzo posto, quello precedente al secondo mentre l’ultimo scudetto lo ha vinto nella stagione 2018-2019.

È allenata da Daniel Jorce Castellani, con un passato in Italia per avere giocato a Chieti, Falconara, Bologna, Padova e Prato e come tecnico ha guidato formazioni di mezzo mondo. Nel roster turco spiccano due giocatori che hanno militato in Italia: il francese campione olimpico Yacine Louati, a Padova e Milano dal 2018 al 2020, e il portoghese Alexandre Ferreira che ha giocato a Trento e Verona mentre in cabina di regia c’è l’esperto iraniano Mir Saeid Marouf. Arrivato in questa stagione anche il posto 4 serbo Pavle Peric.