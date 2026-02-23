Volley – Gas Sales Piacenza: biancorossi mercoledì a Padova, curiosità e statistiche

Dopo la bella vittoria con Trento che ha blindato il quinto posto in classifica con il mirino puntato sulla stessa Trento e Modena avanti in graduatoria di una lunghezza, Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una seduta di lavoro per preparare la sfida con Sonepar Padova che si giocherà al Kioene Arena di Padova mercoledì 25 febbraio (ore 20.3o) e valida per l’ultima giornata di Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca.

Sfida numero 18 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 17 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Coppa Italia e Play Off 5° Posto. Il bilancio è di 15 successi per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, mentre in due occasioni è stato il sestetto padovano a esultare: in Regular Season 11 successi biancorossi ed uno padovano, nei Preliminari SuperLega due successi piacentini in altrettanti incontri, due successi biancorossi anche nei Play Off 5° Posto mentre l’unica gara giocata tra le due squadre nella Del Monte Coppa Italia ha visto il successo di Padova.

Nella gara d’andata giocata in dicembre al PalabancaSport ad imporsi è stata Gas Sales Piacenza per 3-0 25-21, 25-20-25-18) mentre nella scorsa stagione le due gare giocate in Regular Season sono terminate entrambe al tie break con vittoria in entrambi i casi della formazione biancorossa: 3-2 (25-22, 22-25, 25-23, 28-30, 11-15 per i biancorossi) nella gara di andata giocata a Padova, 3-2 (15-25, 25-23, 25-20, 32-34, 15-13 per i biancorossi) nella gara di ritorno giocata al PalabancaSport.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla nona giornata di andata della stagione 2019-2020 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (25-22, 29-31, 28-26, 28-30, 15-11) e la partita registrò 245 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della scorsa stagione: quinta giornata di ritorno il quarto parziale andò ai patavini per 34-32 che a fine gara, però, persero la gara per 3-2. Due i parziali più agevoli: il primo è datato stagione 2022-2023, undicesima giornata di ritorno, il primo set terminò 25-15 per Piacenza che a fine gara si impose per 3-1. Il secondo è datato stagione 2024-2025, quinta giornata di ritorno, al PalabancaSport il primo set terminò 25-15 per Padova ma a fine gara furono i biancorossi ad esultare.

