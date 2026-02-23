Festival di Sanremo 2026, Big e sorprese in gara. Adesso tu di Ramazzotti compie 40 anni – AUDIO

Il Festival di Sanremo 2026 è pronto al via dopo aver lasciato posto, nel consueto periodo di svolgimento, alle emozionanti gare degli atleti impegnati nelle Olimpiadi Invernali disputate tra Lombardia e Veneto. L’attesa è finita e da domani, martedì 24 febbraio, polemiche e gossip, si uniranno finalmente all’ascolto degli inediti scelti da Carlo Conti.

I compleanni

Il giorno prima della partenza si guarda al passato, e anche in questo 2026 non mancano preziosi compleanni da festeggiare. Nel 1986 Eros Ramazzotti vinse la competizione con il brano “Adesso tu”, rimasto nella storia della musica italiana e che segnò la sua ultima partecipazione alla gara nella città dei fiori.

Nel 1996 vinsero Ron e Tosca con l’emozionante “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, anche se i vincitori virtuali di quella edizioni furono gli Elio e Le Storie Tese con la Terra dei Cachi. Dopo 30 anni ci sono ancora polemiche su quella vittoria.

Compie invece 20 anni una delle canzoni più dimenticate del Festival, “Vorrei avere il becco” di Povia, mentre nel 2016 ad aggiudicarsi il Sanremo fu uno dei brani più belli e intensi della carriera degli Stadio “Un giorno mi dirai”.

2026

Del Festival di Sanremo 2026 abbiamo parlato con Marco Racchella, che racconterà la nuova edizione su Radio Sound direttamente dalla città dei fiori.

Una delle prime gatte da pelare per Carlo Conti, al suo ultimo Festival come dichiarato dal presentatore toscano, è stata la polemica sul cast, infatti secondo alcuni quest’anno mancherebbero i Big della musica italiana, nonostante la presenza di artisti con una storia importante alle spalle come Patty Pravo, Raf o Arisa, tanto per citarne soltanto tre.

Ci sono i riesumati, li ho chiamati così – spiega sorridendo Marco Racchella. Diciamo che ogni festival ci regala delle emozioni, prima, durante, ma anche dopo, visto che Carlo Conti ha deciso quest’anno di fare alcune serate anche post Sanremo per vedere il gradimento dei brani in gara. L’evento è un trampolino di lancio indipendentemente da chi vince e di chi arriva sul podio. Il grande esempio che tutti citano è il famoso Vasco Rossi, sempre penalizzato dalle classifiche.

I Big e le possibili sorprese

Per quanto riguarda i Big, a parte nomi famosissimi del passato, c’è anche un J-AX da sottovalutare o Michele Bravi magari per un rilancio, sappiamo che ha avuto anche un passato un po’ tormentato e vediamo cosa succederà. C’è l’immensa Patty Pravo e Tommaso Paradiso che potrebbe essere una gradita sorpresa, però dovrebbe fare un’operazione simpatia. Curiosità anche per Tredicesimo Pietro che dovrà cercare di non vivere nell’ombra del padre.

